Cantor Livinho se apresenta em Brasília em Julho

O cantor se apresenta na Festa “Meo que Rolê” que acontece na Ascade

O cantor Livinho, considerado um dos maiores funkeiros do país, chega em Brasília para show na festa “Meo que Rolê”. O cantor se apresenta em 7 de julho no Ginásio da Ascade, que fica no Setor de Clubes Esportivos Sul, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 50.



No repertório o cantor promete os sucessos Na Movimentação, Cheia de Marra e Pras Novinha e a recém lançada Novidade na Área.



A festa surgiu da ideia de fortalecer o eixo Brasília – São Paulo, trazendo o melhor do funk paulista com o pagodinho da nossa cidade e resgatando a essência multi-cultural do quadradinho.

Uma festa que vai fazer os brasilienses se entregarem e saírem comentando com os amigos: “MEO, QUE ROLÊ!”



No line-up os grupos de pagode Benzadeus e Larga Tudo e os DJs Daniel Futuro, Caio Hot, Matheus Hartmann e Geovana.

Serviço

Festa Meo que Rolê

Quando: Sexta 7 de Julho

Onde: Ginásio da Ascade- Setor de Clubes Esportivos Sul

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$ 50

Ingressos a venda on-line: https://www.sympla.com.br/evento/meo-que-role-com-mc-livinho-sexta-07-07-21h-ascade/2018218

Classificação: 18 anos