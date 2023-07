Mãe de filha de Vitão o proíbe de participar de parto

Suellen Gervásio publicou um desabafo na redes sociais e disse que o cantor não comprou nada para a bebê que vai nascer em breve

Deu o que falar a filha de Vitão chegando ao mundo dos famosos, mas muito mais que isso, deu o que falar Suelen Gervásio contando poucas e boas sobre o cantor na web, revelando que ele não ajudou em nada para o nascimento da filha. Suelen chega a proibi-lo de participar do parto da filha e diz que a bebê se chamará Nina.

“Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele”, iniciou ela.

Suelen ainda completa: “Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem um real do ‘pai’ que nunca comprou nada para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento [bem antes da exposição] mudou completamente. Qualquer coisa que ele venha justificar não chegará perto da realidade. Ele deseja que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto”, continuou Suelen.

“Nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado, que Deus conforte o coração dele, quando a minha filha nascer”, finalizou.