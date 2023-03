Calaf recebe edição da Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá

Feijoada será servida ao som dos grupos Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá

O Outro Calaf vai receber, no dia 25 de março, mais uma edição da Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá. A partir das 12h, a feijoada será servida ao som dos grupos Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá. Toda a renda será revestida para o terreiro, chefiado pela Ialorixá Mãe Dora de Oyá.

Formado por Amílcar Paré (voz e violões) e Khalil Santarém (voz e cavaquinho), Filhos de Dona Maria foi criado em 2011 e desde então se apresenta em palcos e festivais importantes no Brasil e no exterior. No repertório “Curimbeiro” e “Samba pra Ogum”, entre outros sucessos do disco “Todos os Prazeres” (2015). Já o Afoxé Ogum Pá promete uma apresentação com músicas populares e autorais tradicionais do ritmo Ijexá.

Serviço

Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá

Sábado, 25 de março

A partir das 12h

Outro Calaf – SBS, qd. 2, bl. Q, loja 5/6

Ingressos antecipados a R$ 40 (com feijoada) e R$ 20 (sem feijoada) no Sympla. Preços na hora sujeitos a alteração. Crianças entre 8 e 12 anos pagam metade

Classificação indicativa: livre

Mais informações: @ileaxetojulaba