Caixa Cultural recebe espetáculo sobre solidão que mistura música e humor

‘Super Só’ conta histórias de personagens que vivem pelas quadras comerciais de Brasília

Quatro tipos de solidão vivenciadas por quatro pessoas pouco notadas em uma grande cidade. É esse o fio que conduz o espetáculo Super Só, que fica em cartaz de 3 a 5 de março, no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, com entrada a R$ 20. A peça tem trilha sonora de pop rock composta por Miriam Virna, que também atua, canta e dirige a montagem, em parceria com o diretor William Ferreira. No elenco estão os atores Elisa Carneiro e Lupe Leal.

Realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a peça, que integra o repertório da Supersônica Cia. de Teatro, tem na música radiofônica, na emoção e no humor seus ingredientes principais, com texto que coloca em evidência as vidas de tipos que estão à margem da notoriedade.

Os quatro personagens de Super Só são pessoas comuns. “Não são heróis nem heroínas. Não são belos, belas nem têm notoriedade, mas têm muito valor. Esse valor que vemos só quando observamos com cuidado as pessoas que permeiam o nosso cotidiano”, define a autora Miriam Virna. Ela reforça que a intenção do espetáculo é o de “revelar a beleza das pessoas que o mundo não enxerga”.

Na trama, os personagens têm suas vidas cruzadas pelo destino. Marienilde é uma simples mãe trabalhadora, que mal é notada pelo marido e está em crise existencial. Fred é uma pessoa tímida que tem dificuldades para a vida social. Já Otacílio é um sujeito bonachão com o qual a vida não costuma ser generosa. Para fechar o quarteto, Drielly é uma menina sonhadora, que adora um videokê e se depara com a dureza que é trabalhar como operadora de telemarketing.

A compositora e autora do espetáculo, Miriam Virna, conta que teve como ponto de partida um álbum inteiro de músicas que compôs num rompante criativo. “Fiz as oito canções que falam de diferentes maneiras de se sentir sozinho no mundo e elas formam o álbum chamado Super Só. Todas elas ajudam a contar a história desses personagens.”, explica.

Circulação

Após cinco anos longe do público, o espetáculo musical fez seu retorno aos teatros em 2022. A peça circulou pelo Distrito Federal, com apresentações no Gama (DF), e fez sessões em Belo Horizonte (MG) e na capital paulista.

Sobre a companhia

Com trajetória iniciada em 2001, a Supersônica Cia. de Teatro é dirigida pela multiartista Miriam Virna e tem no repertório espetáculos adultos e infantis. Sempre presente nas montagens da companhia, estão a música, o humor e o trabalho corporal coreografado. Na lista de espetáculos da Supersônica estão “Decamerão – Histórias quase santas”, “Abigail e a Girafa”, “Admirável e só para Selvagens”, “Propriedade Condenada” e “Lavanderia Bailarina”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sinopse

Nos noticiários da cidade, a notícia é sobre a presença de um super-herói indesejado. As informações circulam e chegam até uma quadra comercial de Brasília e suas quitinetes. Até então protegidos em suas “caixas de morar”, os habitantes e trabalhadores da região têm suas vidas cruzadas e alteradas por novos acontecimentos.

Solidão, medo, angústias, sonhos, desejos, são alguns dos aspectos humanos que são vivenciados nesse condomínio com a chegada do Super Só, uma espécie de super-herói às avessas. A cada janela da comercial que se abre no palco, um universo da realidade se revela e faz de Super Só, um espetáculo que celebra e reflete as relações humanas com humor, fantasia e muita música.

Serviço

Super Só

3 e 4 de março (sexta e sábado), às 20h. 5 de março (domingo), às 19h

Teatro da Caixa Cultural (SBS, Quadra 4)

Ingressos: R$ 20, na bilheteria do teatro

Classificação etária: 14 anos

Mais informações: (61) 3206-9448