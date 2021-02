Café de La Musique Brasília prepara programação especial para o mês de fevereiro

PUBLICIDADE

Prestes a completar dois meses de funcionamento em Brasília, o primeiro empreendimento da marca Café de La Musique no centro-oeste preparou uma programação especial para fevereiro, tendo como proposta entregar para os brasilienses uma variedade de gêneros musicais.

Entre os dias 11 e 16 de fevereiro, a música eletrônica, o jazz, pop rock, pagode e o axé vão compor a trilha sonora dos ritmos do Cafe de La Musique. Na quinta-feira (11) abrem a programação o duo de DJs Music Mates, de Goiânia. A DJ Kesia, de Santa Catarina, também estará no line-up, junto com o DJ residente da Casa, Matheus Hartmann.

Já na sexta-feira (12), a música eletrônica continuará em cena, desta vez, para celebrar mais um ciclo de vida do DJ Matheus Hartmann, que comandará as pick-ups ao lado de alguns amigos DJs, entre eles Fancy Inc e Guga Guiseline.

No sábado (13) será a vez da querida cantora brasiliense Adriana Samartini subir ao palco para comandar a noite no Café de La Musique, com muito axé e animação, cantando os principais sucessos brasileiros do ritmo. Os DJs Matheus Hartmann e Lipe Napolli completam o line-up.

Ô Milla, Mil e uma noites de amor com você / Sou praieiro, Sou guerreiro. Esses dois hits, entre vários outros emplacados pela banda Jammil, vão ecoar no domingo (14), no Café de La Musique e trazer um pouquinho da Bahia para as margens do Lago Paranoá. Os DJs Gustavo Carvalho e Higor Touret também vão animar a noite.

Enquanto na segunda-feira (15) e terça-feira (16), a programação musical do Café será mais do que especial e gratificante, pois, duas das bandas mais queridas da capital vão se apresentar e matar a saudade do público brasiliense.

Na segunda, o grupo Di Propósito, que está em grande ascensão no Brasil todo, sobe ao palco para levar muito pagode e colocar todo mundo para dançar com hits como Manda áudio e Barulhinho.

Já na terça-feira e para fechar com chave de ouro a programação, os meninos da banda Primeiro Beijo, Clima de Montanha, o DJ Matheus Hartmann e o DJ Rafa Kerog, residente do Café de La Musique Palmas, completam vão se apresentar no espaço.

Vale lembrar que o Café de La Musique Brasília vai seguir todos os protocolos de segurança impostos pelo Governo do Distrito Federal, e, especialmente para esses dias de programação, venderá somente mesas fechadas e numeradas de 4 a 6 lugares, além de lounge e bistrô, e respeitar a capacidade máxima estabelecida pelo decreto.

Os ingressos para as mesas, lounges e bistrôs já estão à venda e custam entre R$ 125 (por pessoa) a R$ 3.000,00 (lounges, sendo revertidos R$ 1.000,00 em consumação), podendo ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br ou diretamente no Café de La Musique. Para mais informações (61) 99983-6016 (WhatsApp).

Serviço

Programação de fevereiro do Café de La Musique Brasília

Onde: Café de La Musique Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, ao lado do shopping Pier 21);

Horário de funcionamento de 11 a 16 de fevereiro:

Dinning Club: quinta-feira, 17h às 1h / sexta, sábado e domingo, 12h às 0h / segunda e terça, 17h às 1h

Espaço Brazilian Paradise: quinta-feira, 19h às 1h / sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça 17h às 1h

Reservas via WhatsApp: (61) 99983-6016

Para mais informações: www.cafedelamusiquebrasilia.com.br / @cafedelamusiquebrasilia