Cafe de La Musique On Tour chega ao Mané Garrincha neste sábado (13)

Segunda edição do evento conta com mais de 12 horas de festa. No line-up, dois dos principais DJs brasileiros, KVSH e Cat Dealers

Em turnê por diversos estados do Brasil, o festival de música eletrônica Cafe de La Musique On Tour desembarca neste sábado (15), em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. A segunda edição do evento na capital, organizada pela produtora brasiliense Top7 Entretenimento, terá 12 horas de festas, com apresentações dos DJs KVSH, Cat Dealers, Gabe, Jord, Pirate Snake, Akvo, C-Vit, Matheus Hartmann, Gustavo Carvalho, Kallak, Gai4 e Bruno Freitas. Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valores a partir de R$ 90 (frente palco), R$ 150 (camarote), ambos referentes à meia-entrada. Serviço

Cafe de La Musique – On Tour

Quando: sábado, 15 de outubro, a partir das 21h

Onde: Estádio Mané Garrincha (Eixo Monumental)

Ingressos: R$ 90 (frente palco), R$ 150 (camarote), ambos referentes a meia-entrada, podendo ser adquiridos pelo site ou app da Sympla

Para mais informações: @top7entretenimento