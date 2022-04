Cacau Dance Experience com Thaís Joy chega ao DF

O evento baseado em culturas ancestrais com relaxamento, meditação, mantras e dança acontecerá no dia 30 de abril

O Cacau Dance Experience é uma celebração sagrada ancestral na qual se usa o superalimento cacau em forma de bebida pura e concentrada como catalisador do estado natural de alegria e prazer.

O evento é baseado em culturas ancestrais envolvendo relaxamento, meditação, mantras e muita dança, onde também é servido uma bebida feita com cacau natural, que possui propriedades medicinais ancestrais.

Sobre o cacau

O Cacau é um superalimento com cinco mil anos de história que ajuda o bem-estar físico, energético, emocional e espiritual. Essa planta de poder aliada está ganhando espaço e notoriedade ao redor do planeta através de iniciativas pioneiras em cerimônias e festas conscientes. E Brasília não podia ficar de fora!

Celebrar consciente sem aditivos químicos como álcool e cigarro é uma oportunidade de invocar a luz, a lucidez do espírito.

Batizado por cientistas como o néctar dos Deuses, o cacau tem um perfil nutricional riquíssimo em minerais, vitaminas, enzimas e substâncias nobres como Anandamida, a molécula da iluminação. O Cacau acorda os 5 sentidos potencializando o sentir em muitos níveis.

Suas propriedades antioxidantes e anti depressivas, beneficiam o organismo humano de dentro para fora e ajudam o despertar da consciência espiritual de forma sutil e profunda.

Sobre o evento

No Cacau Dance Experience será servido uma bebida de cacau 100% com água, açúcar de coco e especiarias.

As cerimônias são o ambiente perfeito para sentir esse potencial medicinal e ancestral do Cacau. A experiência inclui: Meditação, Oração, Muita dança, Respirações, Cantos e Relaxamento.

Contra indicações: alérgicos ao cacau (não confunda cacau com chocolate ao leite rs) | pessoas que tomam antidepressivos à base de IMAO | pessoas com problemas graves de coração | grávidas (tomam menos da metade da dose).

Sobre Thais Joy

Thaís é pioneira no Cacau no Brasil e trabalha com autoconhecimento há 18 anos. Ela possui prática, pesquisas e estudos em yoga, terapias físicas e energéticas, espiritualidade, sagrado feminino e relacionamentos. Peregrinou o México, Grécia, Peru em busca da medicina do cacau que faz a ponte da mente ao coração.

Ela já realizou mais de 200 cerimônias presenciais e online para grupos de todos os tamanhos, além de retiros e círculos. Com profunda intimidade com o Cacau, ela conduz os participantes a um estado elevado de entrega e conexão. “A magia está na condução e não na receita”, diz ela.

Serviço

Cacau Dance Experience com Thais Joy

Data: Sábado, 30 de abril de 2022

Horário: Check In participantes a partir das 19h, início da cerimônia pontualmente às 20h

Local: Infinu Comunidade Criativa | CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda – sympla

Lote Promocional Limitado

Meia-entrada: R$ 120 | Inteira: R$ 240

1º lote Solidário / Meia-entrada – R$ 150 | Inteira: R$ 300

2º lote Solidário / Meia-entrada – R$ 180 | Inteira: R$ 260

Solidário: Valor reduzido, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal. As doações deverão ser entregues na entrada do evento, ao retirar sua pulseira. Modalidade válida para todos os públicos. Obs: no dia do evento, pode-se optar também por apresentar comprovante de consumação nas lojas de nossa galeria (valor min. R$30).

Meia-entrada: Para o benefício da meia-entrada de estudante (50% de desconto), é necessária a apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) na entrada do evento. Todos os documentos válidos para esse benefício são determinados pela Lei Federal 12.933/13. Você pode conferir cada um deles aqui.