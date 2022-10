Bsbeat completa lança o projeto musical Quinta 80/90 em comemoração aos 16 anos de carreira

Evento marca os 16 anos da banda brasiliense

A Bsbeat, banda de baile que completa 16 anos de carreira em 2022, está lançando um novo projeto. Trata-se do Quinta 80/90, que vai reunir canções das décadas dos anos 1980 e 1990 toda quinta-feira no Doma Rooftop, no Setor de Clubes Norte.

O evento começa na próxima quinta (20), data de aniversário da Bsbeat. O projeto pretende preencher uma lacuna no mercado, uma vez que, segundo a banda, faltam projetos que resgatem canções das décadas acima citadas.

O Quinta 80/90 terá a entrada no valor simbólico de R$ 20,00 e os brasilienses que forem prestigiar o evento pagarão seu ingresso no fechamento da comanda, não tendo ingressos antecipados.

Além da vista linda que o local traz, quem estiver presente no aniversário da BSbeat contará com um espaço totalmente acessível (ambientes com acessibilidade), vista para o lago Paranoá e uma brinquedoteca para quem desejar deixar os pequenos com diversão e conforto.

Serviço

Banda Bsbeat completa 16 anos de trajetória e lança o projeto musical Quinta 80/90

Início da temporada: 20/10 (estendendo por todas as quintas a partir desta data)

Local: Doma Rooftop – Setor de Clubes Norte, em frente ao Museu de Arte de Brasília (MAB)

Ingressos a R$ 20, sendo cobrados na comanda, na saída do local