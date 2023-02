Breno Alves aposta no Fundo de Quintal em novo show

Para fechar a programação de Carnaval na cidade, o show consagra ao público uma imersão no universo de sambas dolentes do grupo

‘Quintal de Amor’ é o novo projeto musical do sambista Breno Alves e tem estreia no dia 23 de fevereiro (quinta-feira), às 20h30, no Feitiço das Artes (306 Norte). Para fechar a programação de Carnaval na cidade, o show consagra ao público uma imersão no universo de sambas dolentes do Fundo de Quintal – grupo ícone na difusão do samba e do pagode no Brasil.

A proposta de Breno Alves é apresentar sonoridades que marcaram a história deste grupo brasileiro, formado na década de 70 no Rio de Janeiro e com mais de 30 álbuns lançados. “Quem escuta Fundo de Quintal logo percebe a percussão forte e essa potência que vem das rodas de samba do Cacique de Ramos. A intenção foi trabalhar os sambas de amor mais envolventes. Este é um show focado no amor”, apresenta o músico.

São canções como Lucidez (Jorge Aragão e Cleber Augusto), Amor Dos Deuses (Mário Sérgio/Ronaldinho), O show tem que continuar (Arlindo Cruz/Sombrinha/Luiz Carlos da Vila), Parabéns pra você (Mauro Diniz Sereno/Ratinho), entre outros hits que ficaram no imaginário popular e se consagraram em regravações de diversas discografias. “A escolha do repertório foi muito difícil. Há músicas famosas do grupo e outras de grandes compositores que participam dos discos consultados”, explica Breno Alves.

Para fazer essa travessia pelos mais de 40 anos de atuação do Fundo de Quintal, Breno conta com os instrumentistas Edson Arcanjo (violão), Sandro Alves (percuteria), Lucas Rodrigues (contrabaixo), Pedro Vasconcelos (cavaquinho) e Daniel Rodrigues (teclado/trombone). A produção artística e executiva é de Sandro Alves e a produção e direção musical, de Edson Arcanjo. “A relação do Breno com o grupo Fundo de Quintal é profunda, antiga e verdadeira. Daí veio a motivação de produzir essa linda homenagem”, conta Sandro Alves.

O show conta também com um convidado especial, o cantor Leonel Laterza, mineiro radicado em Brasília há vários anos, sendo reconhecido pelo seu talento. Influenciado pela Bossa Nova, por vozes da MPB e pelo Jazz, o músico desenvolve recursos que o permitem visitar os mais variados gêneros musicais. No palco, Laterza já esteve ao lado de grandes nomes da MPB como Rosa Passos, Roberto Menescal, Fátima Guedes, Sueli Costa, Zé Luiz Mazziotti, Simone Guimarães, Sérgio Santos, Ellen Oléria, entre outros. Já á foi parceiro de Breno Alves, num projeto sobre Nelson Cavaquinho,

A classificação do show Quintal de Amor é a partir de 16 anos. O couvert é de R$20. Reservas devem ser feitas pelo telefone (61) 3548-1650. O Feitiço das Artes fica CLN 306, bloco B, lojas 45/51, Asa Norte, Brasília-DF. Mais informações: feiticodasartes.com.br

Serviço

Show ‘Quintal de Amor’ com Breno Alves

Feitiço das Artes, 306 Norte

Quinta-feira, 23/02/2023

A partir das 20h30

Mais informações: (61) 35481680 | feiticodasartes.com.br