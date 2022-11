Brasília recebe turnê de Ana Carolina cantando Cássia Eller

Turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” traz homenagem emocionante ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ana Carolina se volta para outro grande ícone da música brasileira na turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, que chega ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães em 3 de dezembro (sábado), às 22h. O repertório do show é inteiramente dedicado aos inúmeros sucessos de Cassia Eller, revisitados na voz de uma das mais importantes cantoras da MPB.

O espetáculo promete emocionar a cidade onde cantora de ‘O segundo sol’ e ‘Malandragem’ ganhou fama cantando nos bares locais até alçar o estrelato nacional. Mais do que cantar o repertório de Cássia, Ana fará uma viagem pessoal no tempo. A turnê será uma conexão direta com a jovem garota mineira, que aos 16 anos ouviu Cássia pela primeira vez, apaixonou-se e nunca mais deixou de ser “fã de camiseta”, como se define.

“São sentimentos muito contraditórios quando penso neste show. Primeiro, jamais imaginei que seria possível um dia poder cantar o repertório da Cássia. Obviamente era um sonho íntimo, desde antes do início da minha carreira. Quis o destino que agora, em pleno 2022, quando Cássia faria 60 anos, que esse projeto surgisse e fosse sugerido justamente para mim”, diz Ana Carolina.

Ana Carolina se apresentará ao lado de uma banda composta Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).

Para chegar no repertório, Ana Carolina estudou a extensa discografia por meses até chegar num setlist ideal que retratasse a grandeza de Cássia Eller. “Tocamos as versões originais à exaustão para entender minuciosamente cada uma delas. Só aí que começamos a repensar em arranjos, para trazer uma releitura que conversasse comigo e que não renunciasse o DNA de Cássia em nenhum momento”.

“Dentro do meu universo, espero com essa turnê retribuir de alguma forma todo o carinho e acolhimento que recebi da Cássia. Meu desejo é que essa obra e artista tão potentes se mantenham vivas, conheçam novos públicos e que permaneçam sempre no imaginário do brasileiro. Cássia merece todo nosso amor”, homenageia.

Um show em cinco atos

Dirigido por Jorge Farjalla, “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” terá um esqueleto teatral ao passear por cinco atos, que serão conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura; “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba; “Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é, claro, um bis cheio de surpresas que serão desvendadas com a estreia da turnê.

Serviço

Ana canta Cássia

Data: 3 de dezembro, sábado (data extra)

Horário: a partir das 22h (acesso ao local a partir das 20h)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 14 anos