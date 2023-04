Brasília recebe Festival Junino com Alceu Valença no dia 07 de junho

A primeira edição do evento será no Parque da Cidade com shows, comidas típicas, atrações infantis e programação para toda a família

Brasília irá receber, no próximo 07 de junho, o Festival Junino. O evento oferecerá, além de programação para toda família, um show do cantor e compositor Alceu Valença. A festa vai rolar no Parque da Cidade, com uma área gastronômica diversificada ao público que vai de opções típicas até versões mais “gourmetizadas” assinadas por chefs da cidade. Haverá ainda atrações para os pequenos, como oficinas e brinquedos infláveis. Os ingressos já estão sendo vendidos pela Bilheteria Digital a partir de R$ 60. Serviço:

Festival Junino com Alceu Valença

Data: 07 de junho

Horário: a partir das 18h – abertura dos portões

Onde: Parque da Cidade – Estacionamento 12

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital