Brasília recebe campeonato nacional de jogos eletrônicos

Evento será realizado de 24 a 28 de janeiro e promete receber cerca de 2 mil gamers; prêmio final é de R$ 20 mil

Atenção, gamers! Podem preparar os controles porque vem aí o 2º Aberto FBDEL (Cyber Open). Entre os dias 24 e 28 de janeiro, a Biblioteca Nacional de Brasília vai reunir jogadores profissionais de todo o Brasil para disputar o prêmio final de R$ 20 mil. As primeiras fases do torneio serão realizadas até este domingo (21) na modalidade virtual e as semifinais e finais presenciais, marcadas no Distrito Federal, prometem movimentar cerca de 2 mil gamers nos cinco dias de evento.

Atento ao aumento na prática de esportes online, o Governo do Distrito Federal (GDF) saiu na frente e publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o reconhecimento dos e-sports como modalidade esportiva. Desde o dia 10 de janeiro, os profissionais praticantes são oficialmente reconhecidos como atletas pela Lei nº 7.390.

Com isso, a expectativa é que Brasília seja uma das capitais do país que fomentam, estimulam e promovem a prática do esporte eletrônico, sendo essa uma das modalidades que mais crescem no país. Neste mesmo sentido, o 2º Aberto FBDEL (Cyber Open) ocorrerá em Brasília graças ao fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

Na avaliação do secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, as normas recentemente sancionadas pelo governo são um passo significativo em direção à valorização do setor. “Ao receber eventos dedicados a esses atletas, fortalecemos a posição do DF como um polo dinâmico e inclusivo no universo dos esportes eletrônicos. Essa iniciativa coloca a capital federal como a segunda do país a instituir um setor dedicado exclusivamente aos esportes eletrônicos dentro da secretaria, contribuindo assim para a consolidação de Brasília como um epicentro impulsionador e acolhedor para os adeptos dos e-sports”, ressalta.

A competição, organizada pela pela Federação Brasiliense de Esportes Eletrônicos e Tecnologia (FBDEL), promete impactar cerca de 10 mil gamers, que se enfrentarão nas fases iniciais e avançadas do torneio. Ao todo, são 11 modalidades para os participantes se jogarem de cabeça, como Valorant F, FIFA, Free Fire, Just Dance Unlimited, Counter Strike 2 e League of Legends.

“A nossa expectativa é que esse evento seja um sucesso e a gente consiga colocar o nome de Brasília nas cidades que são referência em esporte eletrônico. Agora o DF nos reconhece como atletas e a gente quer continuar fomentando essa prática. Com o evento, nós vamos mostrar que temos bons atletas aqui e que eles podem se engajar porque no DF há mercado para esse público”, afirmou o presidente da FBDEL, Arthur Jerônimo.

Data comemorativa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Lei nº 7.390, de 9 de janeiro de 2024, sancionada pela governadora em exercício Celina Leão, também criou o Dia do Esporte Eletrônico, em 27 de junho, data que entra para o calendário oficial de eventos do DF. O dia é uma homenagem ao lançamento do console Atari, em 1972, considerado um dos videogames de maior sucesso da história.

Com informações da agência Brasília