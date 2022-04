Brasília recebe 1º Anime Summit em maio de 2022

Em sua primeira edição, Festival terá famosos artistas e influencers da Cultura Oriental que, além de shows que valorizam e aproximam os ocidentais desta cultura, terão interação com os fãs. Guilherme Briggs, a banda Gaijin Sentai e Wendel Bezerra são presenças confirmadas

A capital federal irá sediar grande evento dirigido aos amantes da Cultura Oriental. Com a realização da FEANBRA – Federação das Associações Nipo-brasileiras do Centro-Oeste (a mesma produtora do Festival do Japão), o 1º Anime Summit apresentará mais um Festival de valorização desta cultura, tão admirada por todo o Brasil.

O evento pretende também se expandir pelo País e em Brasília acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2022, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, das 10h às 22h. Ingressos antecipados: R$ 10 (meia-entrada). Pessoas que doarem um mangá (história em quadrinhos) terão direito a pagar meia e os produtos arrecadados serão doados a instituições carentes. Vendas antecipadas em: bit.ly/AnimeSummit22 . Livre para todos os públicos. Mais informações no Instagram: @fjapaobsb.

A programação intensa do 1º Anime Summit contará com shows musicais, presença de dubladores, concurso cosplay, exposição de projetos autorais (Artist’s Alley), torneio de jogos eletrônicos e cardgames, workshops, demonstrações de artes marciais, espaço de bazar com venda de produtos variados. Além, claro, da tradicional gastronomia japonesa.

Dentre as grandes atrações, Guilherme Briggs, a banda Gaijin Sentai, Wendel Bezerra. Ainda, o sanfoneiro dos animes, Denilson Felix, que faz sucesso com versões em ritmo de forró das músicas de anime. Presença confirmada no dia 29 de maio em show às 16:30. Charles Emmanuel, um dos dubladores mais conhecidos dos fãs de animes, cartoons e filmes no Brasil e Ricardo Cruz (cantor de anime song) também estarão no evento. Ainda, a dubladora Mayara Stefane (de Mikasa Ackerman de Attack on Titan, Eri de Boku no Hero) e o cantor oficial da versão brasileira de Dragon Ball Super Ultimate Battle, conhecido pelo seu trabalho como Detonator, Bruno Sutter, já estão preparados para estrear o Festival na capital federal.

Para um dos organizadores do evento, Mario Kodama a escolha de Brasília para a realização do Festival se deu porque o brasiliense apresenta admiração especial pela cultura japonesa. “É possível observar o crescimento de admiradores desta gastronomia oriental, além do no número elevado de praticantes de artes marciais e jovens otakus (fãs de animes e cosplay)” , destaca.

Segundo Kodama vale ainda lembrar “que o conhecimento pela cultura japonesa pode trazer aspectos positivos na formação do cidadão, bem como na geração de renda pelo artesanato e na utilização de material sustentável para a sua produção”.

O 1º Anime Summit tem, ainda, como objetivo promover artistas autorais dos segmentos de artesanato e design (Artist’s Alley); promover cantores, grupos de dança e bandas locais do segmento; gerar renda aos pequenos comerciantes e contribuir para a retomada da economia pós-pandemia além de democratizar o acesso às culturas pop e tradicional de origem japonesa.

Muitas atrações – Além da valorização da cultura pop, da cultura tradicional e da gastronomia japonesa, o Festival também trará exposições e workshops de artesanato, além das atividades terapêuticas como alongamento, meditação e shiatsu. Uma boa opção para crianças, adultos e para o público da terceira idade. Haverá ainda demonstração de modalidades de origem japonesa como Karatê, judô, jiu jitsu, kendô (esgrima); apresentação de bandas e grupos de dança cosplay, street dance e Taisô (ginástica coreografada), taiko (tambores), odori (dança tradicional), Matsuri Dance (dança contemporânea), cantores de música japonesa; origami (dobradura em papel), sumi-ê (pintura), shodô (caligrafia), artes marciais; ikebana (arranjos florais).

Na gastronomia, sempre destaque nos eventos da FEANBRA, associações nipo-brasileiras locais comparecerão com receitas originais preservadas desde o período da imigração japonesa no Brasil. A estimativa de público é superior a 30 mil pessoas nos três dias de atividades.

Data: 27, 28 e 29 de maio de 2022

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek

Horário: 10h às 22h

Ingressos: Inteira (20,00) / Meia-entrada (10,00) Gratuidade: Crianças até 05 anos Ingresso social: Meia-entrada para quem doar um mangá (história em quadrinhos)

Vendas antecipadas em: bit.ly/AnimeSummit22

Livre para todos os públicos

Mais informações no Instagram: @fjapaobsb.