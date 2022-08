Brasília Auto Indoor será palco para largada do XII Rally de Regularidade Histórica

Há também uma promoção para quem ainda não foi ao evento automobilístico

O evento automobilístico Brasília Auto Indoor, que acontece no Distrito Federal, será palco para chegada e largada do XII Rally de Regularidade Histórica. O rally acontece no sábado (27), no pavilhão do Parque da Cidade.

Os carros radicais terão largada às 9h. Haverá ainda apresentação de carros radicais com a presença de Múcio Eustáquio, piloto referência em manobras radicais.

Promoção

Quem ainda não foi ao Brasília Auto Indoor tem uma grande chance: entre hoje (26) e domingo (28), os ingressos serão promocionais, com a meia entrada social a R$ 20 — basta levar 1 kg de alimento não perecível.

Serviço: XII Rally de Regularidade Histórica no Brasília Auto Indoor

Endereço: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Brasília – DF

Data: 27 de agosto, a partir das 9h

Ingressos a partir de R$ 20

Informações: [email protected] | (61) 98212-3644