Brasil Super Battle-Edição grafitti acontece nos dias 23,24 e 30 de outubro

O BRASIL SUPER BATTLE, tendo como produtor executivo Rivas, também um dos melhores grafiteiros do DF, não poderia deixar de trazer agora a primeira ‘EDIÇÃO ESPECIAL GRAFFITI’, que contemplará 3 RAs do DF com 3 produções em média de 50 m² em cada cidade, realizado por 18 grafiteiros e grafiteiras locais, de SP, BH e RJ.

Para Rivas o grafitti é uma obra de arte e pode trazer em seus personagens e desenhos mensagens positivas de esperança, fé e educação nos locais em que é feito.

“A arte urbana e o grafitti fazem parte da cultura brasileira e sempre representaram a periferia. Hoje o grafitti está inserido em toda a sociedade e deixou de ser visto somente nas ruas e muros. Ele está nas galerias de arte, nas instituições, escolas, estabelecimentos comerciais, na moda. Faz parte da decoração das residenciais e é motivo de orgulho de vários artistas que viajam o mundo mostrando seu trabalho”. O projeto @fehsolna, uma instituição sem fins lucrativos no Sol Nascente será o primeiro espaço que será contemplado com a arte dos grafiteiros, no sábado

dia 23/10.

O local é referência para a comunidade que recebe apoio em forma de doação de alimentos, oficinas de arte e música; além de cursos profissionalizantes. No domingo é a vez da ‘Vila Olímpica’ do Recanto das Emas, que recebe crianças e jovens para atividades físicas, aulas de esporte e lazer, além de aulas de arte e lazer.









Grafiteiros CONVIDADOS por cidade:

SOL NASCENTE- dia 23/10 (sábado)

. DOES/SP @does_hdv

. RIVAS @rivas.artesvisuais

. ELOM @elom.ceilandia

. NATY @naianatti

. VANS @vanzuno

. SONEKA @makina_de_rabisko

RECANTO DAS EMAS-dia 24/10 (domingo)

. SETY/RJ @cetysoledad

. GAKE @gakekpcrew

. BASEK @bazekgrafitti

. MICHELLE @michellecunha_mic

. RIVAS @rivas.artesvisuais

. ELOM @elom.ceilandia

PARANOÁ-dia 30/10 (sábado)

. CELO/BH @marceloceloefc

. MÃO @mao,arte

. YASMIN @iasmimkali

. MONSTRO @luciano_czar

. RIVAS @rivas.artesvisuais

. ELOM @elom.ceilandia

Serviço:

Brasil Super Battle-Edição Grafitti

Dias 23, 24 e 30 de outubro

Locais: Sol Nascente, Recanto das Emas e Paranoá

Informações: www.brasilsuperbattle.com

Instagram @brasilsuperbattle