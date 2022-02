Boulevard Shopping convida garotada para curtir oficinas de carnaval no próximo fim de semana

O Boulevard Shopping Brasília vai garantir a diversão dos pequenos com oficinas gratuitas nos dias 26 e 27 de fevereiro

A ação acontece no sábado (26) e domingo (27), a partir das 12h, com oficinas de máscaras, tiara e pintura de rosto. A entrada é gratuita

O carnaval está chegando e nada melhor do que já curtir a pré-folia em grande estilo, principalmente a criançada que ama esse período de festa. Pensando nisso, o Boulevard Shopping Brasília já vai garantir a diversão dos pequenos com oficinas gratuitas de máscaras, tiara e pintura de rosto, nos dias 26 e 27 de fevereiro. De 12h às 18h, a criançada se reunirá no lounge da Renner, no 2º piso do mall, e terá motivos de sobra para curtir o fim de semana.

Na programação, a oficina de pintura de rosto acontecerá durante toda a tarde, já as oficinas de máscaras e tiara terão 20 minutos de duração cada, para o controle e segurança dos pequenos. Serão 12 e oito crianças por turma, respectivamente, durante os dois dias. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local para ambas, mas vale ressaltar que a classificação indicativa para a oficina de tiara é para crianças acima de sete anos.

Foto: Divulgação

Serviço:

Oficinas de Carnaval no Boulevard Shopping Brasília

Local: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte) – no lounge da Renner, 2º piso

Data: 26 e 27 de fevereiro

Horário: de 12h às 18h

Entrada gratuita;

Classificação indicativa: oficinas de máscaras e pintura de rosto são livres, para a tiara, crianças acima de sete anos.