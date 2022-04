Bosque Park Experience tem opção de lazer para toda família

Espaço conta com atrações musicais, atividades físicas e opções gastronômicas para todos os públicos do Distrito Federal

Se você aprecia um espaço ao ar livre, com boa música, atividades físicas e uma gastronomia saborosa, o Bosque Park Experience é uma grande novidade da capital federal que reúne essas opções. O espaço conta com uma programação semanal ideal para toda a família.

Neste fim de semana, de 8 a 10 de abril, o complexo conta com atrações variadas. A agenda musical traz estilos como pop rock, blues, MPB e discotecagem, a partir das 19h. Na sexta a casa recebe Daniel Kallazans. Sábado é a vez de Sr. Hamilton apresentar o seu repertório. E no domingo a animação fica por conta do DJ Maraskin.

Para quem gosta de um exercício em local aberto, vão acontecer as aulas inaugurais de yoga (sábado) e treino funcional (domingo), a partir das 10h. A garotada ainda pode desfrutar de um parque infantil que garante a diversão das crianças, além de um espaço para piquenique.

Além disso, é uma oportunidade para conhecer as operações de marcas locais e provar deliciosas comidas e drinques, como o Bar Fora do Eixo, Flat Iron, Tio Gu Creperia, Dog da Igrejinha, Fosters Burger e Oxii Comida da Bahia. Em breve, novas opções chegam ao Bosque.

Foto/Reprodução

Serviço

Bosque Park Experience

Local: SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte

Funcionamento: de terça à sexta, das 11h30 às 23h

Instagram: @BosqueParkNorteInformações: https://www.bosqueparkexperience.com.br