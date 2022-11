Bocadim reúne 25 artistas no Mané Garrincha em dezembro

Em sua nona edição, o festival tem como lema “De tudo, para todes” e, por isso, um line-up com estilos musicais variados, com encontro de gerações, gostos e estilos

Brasília recebe, de 2 a 4 de dezembro, o Festival Bocadim, com 25 atrações para celebrar a diversidade da música e da cultura brasileira contemporânea. Na lista de artistas escalados estão Thiago Pantaleão, Romero Ferro, Jadsa, Doralyce, Tícia e Pony Zion. A edição deste ano é realizada na Arena Lounge, espaço que fica na Arena BRB Mané Garrincha e tem entrada gratuita para os três dias. A produção do festival prepara uma surpresa para o público: a principal atração será revelada no próximo dia 26 pelo Instagram do Bocadim.

Em sua nona edição, o festival tem como lema “De tudo, para todes” e, por isso, um line-up com estilos musicais variados, com encontro de gerações, gostos e estilos. Dentro desta perspectiva, o evento coloca no palco artistas do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste do País. A cada dia, a programação privilegia diferentes vertentes musicais. Na sexta (2/dez), o rock será o protagonista. Já no sábado (3/dez), o público tem uma mistura entre rap, funk e afro-brasilidades. No último dia (4/dez), é a vez do pop, ragga e brega.

Cena nacional

Das atrações que têm ganhado espaço Brasil afora, o Bocadim convocou, Thiago Pantaleão, que lançou seu primeiro álbum “Fim do Mundo”, em setembro e tem se firmado na cena pop nacional. Do Pernambuco vem o cantor Romero Ferro com seu pop tropical brasileiro e um pé nos anos 1980, que é atração do domingo. Também com álbum lançado neste ano, a cantora Doralyce já emplacou o hit “Miss Beleza Universal”. Quem também se apresenta na primeira noite é a cantora Jadsa, celebrada pela crítica musical com seu álbum “Olho de Vidro”.

O sábado é o dia das atrações mais dançantes do Bocadim. A plataforma de cultura negra LGBTQIA+ Batekoo faz intercâmbio em Brasília com show da cantora baiana Tícia, de Salvador. Também da região Nordeste, o cantor Jáder é uma das atrações. No fluxo da mistura regional, outra atração é a banda Crime Caqui, de São Paulo, que traz sonoridade mais sensível e suave, assim como o cantor e compositor maranhense Paolo Ravley, que apresenta sua nostalgia no palco do festival.

Cena vogue

Com uma ligação direta com a cultura ballroom, o festival intensifica a abertura de espaço para artistas da cena de vogue. Nessa perspectiva, o sábado é o dia do mini ball “Vogue for Blood”, a primeira atração internacional do Festival. De Nova York, vem o coreógrafo e diretor artístico Pony Zion, nome importantíssimo do vogue mundial. O ball é uma grande celebração das vidas de pessoas negras, LGBTQIA+, latinas, periféricas, e pessoas que vivem com HIV, que resistem às muitas formas de extermínio por meio da cultura ballroom.

Cena independente

Mantendo o empenho em fortalecer artistas independentes brasileiros, o Bocadim promoveu um edital simplificado para a edição 2022. Foram mais de 170 inscrições recebidas e, destas, 15 atrações compõem o line-up, sendo 12 residentes no DF e três de outros estados: a cantora e compositora, celebrada pela crítica, Jadsa, da Bahia, a multiartista Siamese, do Paraná, e a beatmaker Luana Flores, da Paraíba.

Dos selecionados do DF, estão as irmãs Margaridas, os rappers Amaro e Medro, as cantoras de afrolatinidades Ane Êoketu, Prethaís, Negra Eve e Saraní. Completam a seleção o forró-jazz de Flor Furacão, os ris baianos de Carol Nóbrega, o indie pop da cantora Sellva, o rock da banda YPU e a mistura de hardcore e punk melódico da banda Xavosa.

A nona edição do Festival Bocadim é realizada pela Sala de Produções e tem co-realização da Associação Artística Mapati (Aama), financiamento do principal do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), além de fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

Programação:

Sexta (2/dez)

Carol Nóbrega

Crime Caqui

Dominatrix

Jadsa

Xavosa

YPU

Sábado (3/dez)

Amaro

Ball Vogue For Blood

Batekoo feat. Tícia

Margaridas

Medro

Negra Eve

Paolo Ravley

Pony Zion

Prethaís

Saraní

Siamese

Domingo (4/dez)

Ane Êoketu

Doralyce

Flor Furacão

Jáder

Luana Flores

Romero Ferro

Thiago Pantaleão

Atração surpresa

Serviço

Festival Bocadim 2022

2, 3 e 4 de dezembro de 2022

Na Arena Lounge BSB, Estádio Nacional de Brasília (Eixo Monumental – SRPN)

Entrada gratuita mediante entrega de 1kg de alimento não perecível.

Classificação etária: 16 anos (para menores de 18 é necessário o acompanhamento dos responsáveis ou liberação pela vara da Infância e da Juventude)

Proibida a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos

Mais informações: www.instagram.com/festivalbocadim