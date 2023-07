Bla’s aposta em happy hour, feijoada e música para o fim de semana

No sábado, um happy hour especial com Moscow Mule, está disponível por apenas R$ 15,90 cada, durante todo o horário de funcionamento

O Bla’s Cozinha de Culturas, na 406 Norte, oferece, neste fim de semana, uma programação diversificada para seus clientes, com happy hour, feijoada e agenda cultural.

No sábado, um happy hour especial com Moscow Mule, está disponível por apenas R$ 15,90 cada, durante todo o horário de funcionamento. E para acompanhar a bebida, a parmegiana é a opção perfeita, nos sabores carne (R$ 69,90), frango (R$ 59,90) ou vegana (R$ 59,90). E para compartilhar esse saboroso prato, o valor é de R$ 99 reais para duas pessoas.

No domingo, a casa oferece outra atração imperdível. A pedida é a famosa feijoada, que pode ser saboreada à vontade por apenas R$ 59,90 para uma pessoa ou R$ 99 para duas. A iguaria é servida em charmosas panelinhas, proporcionando uma experiência ainda mais especial. E para refrescar nesse clima de descontração, a caipirinha de limão está disponível por apenas R$ 7,90 cada, durante todo o almoço, das 12h às 16h.

Além da excelente gastronomia, a animação está garantida com a programação musical especial preparada pelo Bla’s. No sábado (22/07), das 19h às 22h, o palco recebe a talentosa Laura Rosa, que promete encantar o público com um repertório recheado de MPB, pop rock e Música Regional Nordestina. Já no domingo (23/07), das 12h às 16h, é a vez de Gabriel Ângelo embalar o ambiente com um show repleto de sucessos nacionais e internacionais que marcaram gerações. A classificação é livre.

Bla´s Cozinha de Culturas

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406