Black Beats anuncia line-up com Aka Rasta, Red Lion e SD9

Evento confirmou ainda outros nomes da cena de Brasília, como Hate RCT e Dandara. Baile acontece em setembro

O baile Black Beats anunciou nesta semana o line-up completo da edição de 2022 do evento, marcado para o dia 16 de setembro, no Birosca (Conic). Entre as atrações, estão Aka Rasta, Red Lion e SD9.

Aka Rasta e responsável pelo albúm ‘’Zima’’, que conta com nomes como Rudies Flacko, Cjota, Froid, Kyan e Dalua. Também faz parte do line-up o artista Red Lion, dono do hit ‘’Rihanna Rio’’, trazendo o ragga e o dancehall, juntamente com o carioca SD9, que promete tirar o público do chão com o grime, pela primeira vez em Brasília, com os hits ‘’ Sirenes’’ e “40º.40”.

A festa vai contar ainda com nomes locais, como Hate RCT, Dandara, André Aerre, entre outros. Os artistas se dividirão em duas pistas. Confira o line-up completo:

Pista 1: Aka Rasta, Hate Rct, Mc Free, Vilazin, Dandara, André Aérre, Jeffe, Mc Gomes, Dj Smiri, C4du Rct, Lamak, Dj Rapeiro, RachMemo e Matuto

Pista 2: Sd9, Red Lion, Selectta Kbc, Icris, Ital Beats, Savana, e Negra Eve

Os ingressos estão disponíveis, com preços a partir de R$ 35.

Serviço

Black Beats – 5ª edição

16 de setembro, a partir das 22h

Birosca do Conic

Ingressos a R$ 35; venda no Shotgun

Mais informações: @blackbeatsdf