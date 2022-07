Beck´s traz festival de música para Brasília para movimentar a cena cultural e emergente da capital

Projeto criado em colaboração com a comunidade Beck’s busca promover a troca cultural entre as cenas de música, arte, performance e tecnologia

Beck´s, cerveja do portfólio da Ambev, traz para Brasília o Urbeck’s Festival. O evento, que já percorreu algumas cidades ao redor do Brasil, tem como foco convidar as pessoas a reocuparem e despertarem para as suas cidades, com uma curadoria colaborativa e apresentações musicais em diálogo com performances e arte visual.

Em Brasília, o evento acontece na próxima sexta-feira (15), no Túnel Secreto, com entrada gratuita. Entre as atrações, nomes fortes na cena musical de Brasília, como Furação 3K por Tyrone, Vapø_r por Preta, Vapø_r por Tonny Rocks b2b Weirdo, Tônica por Camila Jun, Anti Clube por Jessica Brankka e Evvo por Bhaskar, além de artes digitais, performance e instalações por Vj Grazzi, Sandro Biondo e Leandro Mello.

Confira abaixo o line-up do evento:

22h – Furacão 3K por Tyrone

00h – Vapø_r por Preta

01h – Vapø_r por Tonny Rocks b2b Weirdo

02h – Tônica por Camila Jun

03h – Anti Clube por Jessica Brankka

04h – Evvo por Bhaskar

Serviço:

Urbeck´s Brasília

Data: sexta-feira, 15 de julho

Horário: 22h às 06h

Local: Túnel Secreto (entrada pelo Estádio Nacional)

Link para a retirada de ingressos: https://www.sympla.com.br/urbecks-brasilia__1643729?token=929011dacb8da43f0a8811b8b938757f