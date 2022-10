Baile da Favorita reúne grandes nomes do funk no Bothanic neste sábado (5)

Pocah, Rogerinho e Biel do Furduncinho estão no line-up. Ingressos já estão à venda

O complexo de entretenimento Bothanic recebe, neste sábado (5), um clássico do funk carioca: o Baile da Favorita. Pocah, Rogerinho e Biel do Furduncinho estão no line-up.

Conhecida por sucessos como “Não Sou Obrigada”, “Quer Mais” e “Bandida”, Pocah é a grande estrela da noite; Rogerinho deve entregar os hits “Só Você” e “Botadinha Saliente”; Biel do Furduncinho trará a Brasília o hit “Ai Preto”.

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 100 + taxa (meia-entrada feminina do 2º lote).

O Baile da Favorita foi criado há 10 anos. O evento começou no Rio de Janeiro, mas já seguiu para mais de 40 cidades brasileiras, além de uma edição em Miami, nos Estados Unidos. Em Brasília, a última edição do evento foi realizada em 2017.

Bothanic

Recém-inaugurado no Setor de Clubes Sul, o complexo de entretenimento Bothanic é uma parceria das produtoras Funn, Medley e Verri & Verri. O espaço conta com arena de shows, day club e o gastrobar autoral Florah, que passa a operar em breve. Toda a cenografia e o conceito do espaço remetem às ideias de renovação e contemplação da natureza e das flores. Além do Baile da Favorita, a casa de shows também terá atrações como Saia Rodada, Saulo + Filhos da Bahia, WC no Beat + PK FreeStyle e o Vibra Brasil nas próximas semanas.

Serviço

Baile da Favorita

Onde: Bothanic, St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Quando: sábado, 05, a partir das 16h

Classificação indicativa: 18 anos

Preço: a partir de R$ 100 (meia-entrada feminina do 2º lote) + taxa

Link para compra: https://www.ingresse.com/bothanic