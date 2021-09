Nas alturas: Brasília sedia aula de bike com apresentação da cantora Adriana Samartini neste domingo (26)

Além disso, os treinos também acontecem nos dias 24 e 25

Vem aí, mais uma edição do famoso Touch The Sky Spincycle nas alturas. Dessa vez, a convidada especial é a cantora Adriana Samartini, que se apresenta no domingo, às 9h30, durante uma aula de spinning pra lá de animada. Os amantes da modalidade também vão poder aproveitar os treinos nos dias 24 e 25. O evento acontece no heliponto do badalado Edifício Number One.

Na sexta, às 18h30, quem comanda a música é DJ Mateus. Já no sábado o funk vai embalar as pedaladas. Os alunos poderão, ainda, aproveitar um relaxante spa da Fiolaser os três dias.

Para Larissa Pacheco, professora é uma das organizadoras, o evento é para todos os públicos. “É uma experiência para todas as pessoas ativas ou não que buscam praticar atividade física com prazer e curtindo uma boa música”, explica.

Confira a programação:

Sexta (24/09)- aulas às: 17h30 e 18h30;

Sábado (25/ 09)- aulas às: 06h30, 07h30, 08h30, 17h30, e às 18h30;

Domingo (26/09) aulas às: 07h30, 08h30, 09h30 e à tarde, às 17h30;

Sobre a Spin

A Spin nasceu na pandemia e traz o DNA da capital federal. O projeto busca integração com os espaços da cidade, explorando as lindas paisagens. Nos giros por Brasília, já promoveu aulas de bike às margens do lago Paranoá e no estacionamento Nilson Nelson.

Touch The Sky Spincycle

Local: Heliponto do Edifício da Number One

Data: 24, 25 e 26 de setembro

Valor: R$100 a aula por pessoa

Ingresso: https://spincycle.com.br/