Artistas celebram o samba em grande roda na rodoviária nesta quinta (1)

O Dia Nacional do Samba, mais uma vez, não vai passar em branco em Brasília. Uma rede de sambistas da cidade, em parceria com a Onã Produções e Produção Criola, realiza na próxima quinta-feira (1) a 16ª edição do “Plataforma do Samba”.

O evento gratuito vai reunir, a partir das 17h, referências do samba local como Cris Pereira, Kris Maciel, Renata Jambeiro, Carol Nogueira, Amílcar Paré, Khalil Santarém, Goiabada Cascão, Samba na Comunidade, Mulheres de Samba, entre outros.

A homenageada da roda que marca os 16 anos da primeira edição do evento será a sambista Teresa Lopes, que estará presente.

“A sensação é mais uma vez de dever cumprido. Já são 16 anos em que nós, sambistas da cidade, ocupamos a rodoviária com essa roda que devolve o samba à rua e ao coração do povo, lugares onde ele certamente nasceu e renasce. É uma alegria e uma responsabilidade imensa fazer parte disso desde o começo dessa história tão importante pro samba de Brasília”, destaca a cantora e compositora Cris Pereira, uma das idealizadoras do evento, que conta com o apoio da Administração Regional do Plano Piloto, Sindicato dos Bancários, de eventos e estabelecimentos da cidade.

Homenageada

Teresa Lopes é conhecida pela interpretação diferenciada, grande potencial vocal, pesquisa de repertório refinada e musicalidade marcadamente influenciada pelas sonoridades afro-brasileiras. É uma fiel representante do samba produzido em Brasília e do legado cultural das grandes cantoras negras brasileiras. O primeiro CD da cantora, “Clara Essência” tem a direção musical do violonista brasiliense Rafael dos Anjos e é composto, em sua maioria, por sambas assinados por compositores nascidos e/ou radicados em Brasília.

“Esse evento representa o desafio, a coragem e a maravilha de ser sambista e ser sambista em Brasília. Por isso, estou muito agradecida e feliz com essa homenagem. E muito honrada com essa iniciativa maravilhosa onde já existem tantos talentos que chegaram antes de mim! Desde a primeira edição, uma verdadeira construção sobre o que é ser sambista fora do eixo Rio-São Paulo. Brasília tem identidade musical, força e ancestralidade.”

Serviço

16ª Edição da “Plataforma do Samba”

Dia: 01/12 – quinta-feira

Local: plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto

Horário: 17h