Após show no Rock in Rio, Viper se apresenta no Samamba Rock em outubro

Festival será realizado nos dias 21 e 22 de outubro e irá receber três bandas que já passaram pelo palco do RiR

A banda paulistana de heavy metal, Viper, que tocou no Rock in Rio, é a principal atração do Samamba Rock 2022. Com a formação composta por Leandro Caçoilo (voz), Felipe Machado (guitarra), Kiko Shred (guitarra), Pit Passarell (baixo e vocal) e Guilherme Martin (bateria) a Viper fará um dos shows mais esperados pelo público de Brasília.

Um dos maiores vocalistas do Metal Nacional, Vitor Rodrigues, da banda Attack e a banda Age Of Artemis, que já tocaram no RIR em outras edições, também terão destaque no Palco do Samamba Rock 2022, com rock pesado para público. Na programação tem Brazilian Blues Band com um show com muito blues feito por brasileiros e canções de autoria própria.

A programação deste ano traz vinte bandas e mais de 15 horas de música, com a presença das bandas O Konjunto A. R. D., Mandalla, Arandu Arakuaa, Death Slam, Phrenesy, Mitsein que desembarcam no festival com repertórios fortes.

O line-up do Festival fica completo com as apresentações das oito bandas autorais, do DF e Entorno, mais votadas nas seletivas que conquistaram uma vaga para tocarem no Samamba Rock 2022. São elas: Tennesso (metal), Caracol.A (rock alternativo), Quarto 16, Manttra (Grunge/post punk), Lágrimas & Sangue (gothic rock), Binarious (indie rock), Black Boots (post grunge) e Arguerom (progressive metal).

O festival Samamba Rock é uma realização do Instituto Solid’Art , com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Festival Samamba Rock 2022

Onde: QS 302, em frente a Igreja Santa Luzia, Igreja da Barca, Samambaia Sul

Quando: dias 21 e 22 de outubro, a partir das 18h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível