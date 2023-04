Aniversário de Brasília tem shows de Maiara e Maraísa, Joelma, Fundo de Quintal e outros artistas

Nos três dias de evento, sexta, sábado e domingo, as atividades começam às 10h e vão até 20h

Brasília, a capital do país, completa 63 anos nesta sexta-feira, 21 de abril. Para comemorar, o Governo do Distrito Federal (GDF) prepara um fim de semana repleto de atividades culturais na Torre de TV. Um palco de grandes proporções vai receber artistas de renome nacional como Maiara e Maraisa, Joelma e Fundo de Quintal. O evento valoriza também artistas locais e regionais como Enzo e Rafael, Nego Rainner e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Nos três dias de evento, sexta, sábado e domingo, as atividades começam às 10h e vão até 20h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Os ingressos devem ser retirados previamente na plataforma Sympla.

Confira a programação completa do aniversário de Brasília 63 anos:

21/04 – Sexta-feira

10h às 18h – Atividades infantis da cidade Kids

10h – Mágico Tio André

11h -Teatro Neia e Nando

12h – Contação de História Nyedja Gennari

16h – Maiara e Maraisa

18h – Enzo e Rafael

19h – Melão

20h – Fim do evento

22/04 – Sábado

10h às 18h – Atividades infantis da cidade Kids

10h – Mágico tio André

11h – Teatro Neia e Nando

14h – Contação de história Nyedja Gennari

16h – Nego Rainner

18h – Joelma

20h – Fim do evento

23/04 – Domingo

10h às 18h – Atividades infantis da cidade Kids

10h – Mágico Tio André

11h – Teatro Neia e Nando

12h – Contação de história Nyedja Gennari

14h – Fundo de Quintal

18h – Orquestra Teatro Nacional

20h – Fim do evento

Serviço:

Aniversário de Brasília 63 anos

Local: Torre de TV de Brasília

Quando: De 21 a 23 de abril de 2023

Horário: De 10h às 20h

Entrada gratuita e livre para todos os públicos

Realização: GDF/ AECEC / Secretaria de Cultura e Economia Criativa / Secretaria de Turismo

Mais informações: Brasília, 63 anos!

Instagram: @brasilia63anos