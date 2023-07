Anastácia e Mariana Aydar estrelam o projeto Roda de Forró

Artistas se apresentam no Quintal da Dona Graça, em agosto

O Quintal da Dona Graça recebe, em 19 de agosto, o projeto “Roda de Forró – Encontro de Gerações”. As principais atrações são as cantoras Anastácia e Mariana Aydar.

A programação conta ainda com os shows de Torres do Rojão, Nivaldo do Acordeon, Moinho D’água, Trio Balançado e Juninho Ferreira.

Lenda viva do nosso forró, Anastácia possui mais de 600 composições, sendo 250 delas em parceria com Dominguinhos. A artista possui mais de 30 álbuns lançados, milhares de regravações por inúmeros intérpretes, além de prêmios, títulos e honrarias. São 70 anos dedicados à arte.

Mariana Aydar é um dos nomes que representam a nova geração. A artista é ganhadora do Grammy Latino 2020 na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Possui cinco discos de estúdio e um documentário lançado.

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo Sympla, a partir de R$ 45. A entrada não inclui buffet completo e bebidas.

SERVIÇO

Roda de Forró – Encontro de Gerações

Data: 19 de agosto (sábado)

Local: Quintal da Dona Graça – SMPW Quadra 4 Conj 03 Lote 11

Horário: a partir 18h

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla