Alunos e moradores da Cidade Estrutural terão oficinas de artesanato gratuitas, por meio do projeto Vigília Cultural

Os materiais para as oficinas serão disponibilizados pelo projeto e no final, os participantes receberão um certificado

O Instituto Cultural Black Spin Breakers realiza, gratuitamente, a Vigília Cultural Artesanato, empreendedorismo & formação, com oficinas para jovens do ensino médio de escola pública e comunidade da Cidade Estrutural. As oficinas abordarão quatro especialidades: trançado de fibra/cestaria (inscrição 21/02 a 11/03), Flores do Cerrado (inscrição 21/02 a 11/03), Acessórios manuais e Crochê (inscrição 21/02 a 25/03). Serão fornecidos materiais para os participantes e ao final dos cursos, certificado de conclusão. Os interessados podem se inscrever na Agência do Trabalhador – Área Especial 09 – Setor Central – Cidade Estrutural e pelo Formulário.

Segundo o produtor executivo do projeto, Márcio Apolinário, a realização do Vigília Cultural tem como objetivo proporcionar experiências artísticas, cultivando o gosto pela arte e pelo artesanato local e regional, além de desenvolver nos alunos habilidades manuais e cognitivas, e que pode vir a ser uma fonte de renda. “Existem diversas outras vantagens para quem deseja transformar a arte em negócio, a principal delas é a realização que o empreendedor sente ao conseguir se sustentar por meio do seu talento, ter o prazer de trabalhar com sua arte e vê-la reconhecida pelo público”, explica.

Foto/Reprodução

Também serão disponibilizadas oficinas on-lines, sobre os mesmos cursos oferecidos presencialmente, com os oficineiros ensinando as técnicas utilizadas para a produção da peça final. O vídeo ficará disponível na página https://www.youtube.com/c/TVMULTICULTURAL, mas somente após a conclusão das oficinas presenciais. Para ser avisado da publicação de cada oficina basta clicar no sininho, na página do youtube.

Programação das oficinas presenciais

Oficina de trançado de fibra/ cestaria: 14/03 a 25/03/2022

Oficina de Flores do Cerrado: 14/03 a 25/03/2022

Oficina de Crochê: 28/03 a 08/04/2022

Oficina de Acessórios Manuais : 28/03 a 05/04/2022

Foto/Reprodução

Encerramento

Para finalizar o projeto, será realizado um evento de encerramento com uma exposição no dia 09 de abril, no estacionamento da agência do trabalhador, das peças produzidas nas oficinas presenciais. Na ocasião, será montada uma estrutura coberta, contando com apresentações musicais, espaço de comercialização de artesanatos produzidos pelos artesãos locais e região, espaço para, atração circense, grupo de capoeira e praça de alimentação.

Foto/Reprodução

Confira a programação do evento:

10h – Abertura da exposição dos artesanatos produzidos nas oficinas presenciais;

10h40 – Atração Circense

11h50 – Grupo de capoeira

13h – Filipe Braga e Stênio Neves 22

14h20 – R.Campos

15h30 – Império do Guará

16h30 – DJ Jean

17h00 – Batalha de Rima da Estrutural

18h30 – Port Ilegal Rappers

19h30 – Rei Cirurgia Moral

21h00 – DJ Clécio

22h30 – Encerramento

Evento Gratuito

Realização do Instituto Cultural Black Sppin Breakers em parceria com a Sec