Afro em Movimento encerra atividades com palestras, shows e feira de empreendedorismo afro

As atividades destacam a cultura e a produção de empreendedores negros, colocando em evidência o segmento afro do DF

O projeto Afro em Movimento chega à sua última etapa no mês de novembro com a realização de palestras, shows e feira de empreendedorismo afro, de 23 a 27 de novembro, no Espaço Cultural Renato Russo, com entrada gratuita.

As atividades destacam a cultura e a produção de empreendedores negros, colocando em evidência o segmento afro do DF, visando não somente combater o racismo, mas desenvolver mais e mais uma consciência antirrascista em nossa sociedade.

Artistas e influenciadores negros trazem para o público um pouco de sua trajetória de vida e diálogos sobre temas importantes para discussões acerca das desigualdades raciais. Na programação de palestras, Israel Paixão, Mr Odrus, Tainá Cary e Flor Furacão, realizadas na Sala Marco Antônio Guimarães.

Também uma feira que reúne moda, artesanato, gastronomia e diversos outros artigos de produtores negros que estarão em exposição no sábado e domingo, 26 e 27 de novembro, na Praça Central Orlando Brito, do Espaço Cultural Renato Russo.

O projeto Afro em Movimento tem realização do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade (@institutojanelasdaarte), e fomento da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (@sejus_df). Durante a primeira e segunda etapas, promoveu ciclo com 11 cursos de capacitação para empreendedores negros que se encerra agora. O projeto inclui também palestras, lives, painéis, e agora feira de empreendedorismo afro e apresentações artísticas.

Filhos de Dona Maria. Foto: Divulgação

Palestras

Sala Marco Antônio Guimarães

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta – 23/11

9h – Israel Paixão

De onde eu vim eu aprendi a não contar com a sorte. É nóis por nóis no corre!

14h – Mr. Odrus

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nem só negro, nem só deficiente: racismo e capacitismo na história de um grafiteiro

Sexta – 25/11

9h – Tainá Cary

Enegrece o feed: presença negra nas redes sociais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

14h – Flor Furacão

O swing tem cor: arte e música negra como potências de identidade e reconhecimento

Shows

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta – 23/11

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h – Israel Paixão & Wakanda Groove¨(hip hop)

15h – Fillipe Costta e O Clã (Rap)

Sexta– 25/11

10h – Periféricos no Topo (Charme)

15h – Flor Furacão (Forró Jazz)

Sábado – 26/11

17h – Filhos de Dona Maria

Domingo – 27/11

17h– Sete na Roda

Serviço

Afro em Movimento

De 23 a 27 de novembro

Palestras, shows e feira de afro empreendedores

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

Mais Informações

@espacoculturalrenatorusso

www.espaçoculturalrenatorusso.com.br

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h