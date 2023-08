A Vila dos Pets reúne feira de adoção, vacinação gratuita e muito mais

Shopping oferece ainda promoção no estacionamento

De 30 de agosto a 03 de setembro, o Pátio Brasil Shopping sedia A Vila dos Pets, um evento com diversas atividades relacionadas ao mundo animal. Feira de adoção e vacinação antirrábica gratuita estão entre as atividades.

A Vila dos Pets ficará na Praça Central de quarta a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No fim de semana, inclusive, haverá um valor diferenciado para o estacionamento do shopping, sendo que aos sábados, o preço único é de R$ 8 (oito reais), e acesso gratuito aos domingos e feriados.

Confira a programação completa:

Sábado – 02 de setembro de 2023

10h às 20h: Feira de exposição de produtos pets

10h às 18h: Feira de adoção de cães e gatos

10h às 18h: Vacinação gratuita antirrábica

10h30: Apresentação dos expositores, ongs e protetores independentes de pets

11h: Desfile de cães e gatos para adoção

14h: Bate-papo com Dr. Veterinário Adriano Rick, da @aravetdf

15h: Apresentação sobre educação canina (guarda e proteção) com @snipervonbocao e @adestradorluiz

15h30: Encontro e desfile dos pets presentes e influencer da @a_viladospets e @janpetsoficial

16h:30: Bate-papo com Dr. Veterinário Adriano Rick, da @aravetdf

17h: Aniversário de cinco anos da Grife de Moda @janpetsoficial

19h30: Agradecimentos gerais

Domingo – 03 de setembro de 2023

13h às 18h: Feira de exposição de produtos pets

13h às 18h: Feira de adoção de cães e gatos

14h30: Apresentação dos expositores, ongs e protetores independentes de pets

15h: Desfiles de cães e gatos disponíveis para adoção responsável

16h: Encontro do grupo de roedores do DF

17h: Encontro e desfile dos pets presentes e influencer da @a_viladospets e @janpetsoficial.

18h: Agradecimentos e encerramento do evento

Serviço:

A Vila dos pets – feira de adoção, produtos para pets e desfile de moda

Local: Praça Central do Pátio Brasil – SCS, quadra 7, bloco A, Asa Sul, Brasília-DF

Data: De 30 de agosto até 03 de setembro

Horário: quarta a sábado, das 10h às 20h; domingo, 13h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações: @a_viladospets | (61) 998508850