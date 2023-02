‘A Escritora e o Empalhador de Animais’ entra em cartaz neste fim de semana

Produção visa alertar sobre às violências invisíveis e sobre reflexão de uma escritora

A violência doméstica silenciosa (gaslighting) e o grande amor pela escrita – seu subterfúgio – permeiam a história de Elvira (Lilian França), uma mulher casada há 40 anos com Benjamim. Elvira passou grande parte de sua vida sofrendo com o isolamento social, com a solidão e com todo o distanciamento e regras impostas pelo marido. A típica mulher que se identifica com um bicho empalhado vivo. Mas, como subterfúgio, na solidão, ela aproveitava a ausência do marido para escrever contos que, depois de redigidos, tinha o cuidado de rasgá-los para que ninguém os vissem. Mesmo assim, Elvira tinha um desejo secreto, de que alguém um dia descobrisse estes contos. Costumava dizer que quem escreve, manda recados. E é por meio da escrita e do seu amor pelas letras que ela percebe que nunca é tarde para recomeçar.

Com direção do premiado diretor Ernandes Silva e do dramaturgo pernambucano integrante da Academia Pernambucana de Letras (APL), Cícero Belmar, o monólogo da Cia Em Comma de Teatro que tem a presença forte em cena da atriz premiada nacionalmente Lilian França, A Escritora e o Empalhador de Animais estará em cartaz nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, e no sábado (4), sempre às 19h no Teatro Museu Correios ( SCS QD 4). Ingressos pelo sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-escritora-e-o-empalhador-de-animais/1828045. R$ 30 (preço único). Não recomendado para menores de 14 anos.

A peça conta a história desta mulher que, após passar 40 anos sofrendo com o distanciamento por cuidar do marido, resolve dar um basta e retomar a sua vida. Elvira, desde criança, sabia que seu dom nato era para escrita. Escrita de contos que deram origem a vários personagens. Cada um de uma forma, estas personas de seus livros contam com sua essência e exalam um pouco de um desejo reprimido. E esta história lírica desta mulher que procura se autoconhecer será embalada por uma trilha sonora autoral/original do compositor mineiro Caio César Costa. Ainda, figurino também original de Fátima Braga, cenografia de Ernandes Silva e equipe e iluminação por Tauana Barros, indicada como melhor iluminação na 15ª edição do Fenta, Festival de Governador Valadares (MG). O espetáculo da Cia Em Comma, de Santa Maria, ganhou vários prêmios nacionais, incluindo melhor espetáculo e de melhor atriz para Lilian França, como na 6ª edição do Festeco, Mariana, MG/2022. Também teve indicação de melhor direção e cenário para Ernandes Silva e melhor atriz para Lilian França na 15ª edição do Fenta – GV-MG.

Segundo o diretor “Elvira chega para nos mostrar que não há idade para recomeçar, reconstruir nossas vidas e ser feliz. O abusador empalha, aniquila sua parceira ou o seu parceiro, vive usando da desculpa que fez isso ou aqui por amor, por amar demais. É preciso ficar atento aos primeiros sinais. O amor deve ser livre”.

Serviço: Espetáculo A Escritora e o Empalhador de Animais

Data: 3 e 4 de fevereiro, sexta e sábado

Horário: 19h

Local: Teatro Museu Correios (Setor Comercial Sul, qd. 4)

Ingressos pelo sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-escritora-e-o-empalhador-de-animais/1828045

R$ 30 (preço único)

Não recomendado para menores de 14 anos

Mais informações: Instragram @aescritoraeoempalhadordeanimais