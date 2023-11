4ª edição do Cinema Inclusivo exibe o filme Trolls 3

Projeto é voltado para cidadãos com deficiência visual

No dia 28 de novembro, acontece a 4ª edição do Cinema Inclusivo, uma ação do projeto Visão Inclusiva em parceria com as Óticas Diniz e o Boulevard Shopping Brasília. A iniciativa gratuita acontece no cinema Kinoplex e realiza uma sessão com audiodescrição. Desta vez, o filme exibido será o lançamento Troll 3.

Nesta edição, parte do público será de crianças da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV) e também as que participaram do projeto Diniz Social. A sessão também é aberta para pessoas que enxergam que queiram exercitar a empatia e explorar seus outros sentidos. Para participar, basta encaminhar uma mensagem ao telefone (61) 98427-8972 ou pelo perfil do projeto até o dia 27 de novembro. Vale lembrar que as vagas são limitadas e que o espaço está sujeito à lotação.

Sobre o projeto

O projeto Visão Inclusiva nasceu em 2016, por uma iniciativa de Thelma Gonçalves e apoiado pelos oftalmologistas Dr. João Luiz Pacini e Dr. Edson Silverio com a missão de impulsionar ações de inclusão sociocultural e esportiva destinada a pessoas com deficiência visual.

Serviço

Cinema Inclusivo

Data: 28 de novembro

Horário: 10h

Local: Cinema Kinoplex do Boulevard Shopping Brasília

Filme: Trolls 3

Inscrições: até o dia 27 pelo telefone (61) 98427-8972 ou no perfil https://www.instagram.com/ visao.inclusiva/