CCBB Brasília convida público para programação especial de férias

Haverá uma oficina diferente a cada dia. Programação contempla também o espetáculo “Os Irmãos Sukulonsky”

No CCBB Brasília, as atividades da programação especial de férias do Programa Educativo prometem estimular a construção de memórias afetivas, por meio do brincar e desbravar o universo fascinante da arte.

De terça a domingo, um encontro marcado com a arte para experimentar as oficinas de aquarela, teatro e de cerâmica fria, entre outras, com todos os materiais disponibilizados gratuitamente para os participantes. O acesso é gratuito, mediante a retirada de ingressos, e todos os detalhes sobre horário, local, indicação e demais atividades da agenda do Programa Educativo estão em: www.ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

“Além do descanso, as férias trazem diversão e novas descobertas. As atividades são para as crianças, mas foram pensadas também para estimularem a interação com a família e amigos e o interesse pela cultura”, comenta a coordenadora do Programa Educativo do CCBB Brasília, Adriana Bertolucci.

Diversas oficinas ocorrem de terça a domingo e foram elaboradas a partir de uma abordagem técnica e educacional para o desenvolvimento infantil por meio da expressão artística. De terça a sexta-feira, oficinas de aquarela, teatro, cerâmica fria, cianotipia, materiais artísticos apresentam de forma lúdica e criativa o rico mundo da arte ao público desde bebês até 40+, com oficina de Scrapbook, Colagem de Lembranças.

Aos sábados e domingos, os ateliês Vida em Coisas, Vôo Livre e LabTeca propõem atividades relacionadas à exposição em cartaz, “Studio Drift – Vida em Coisas”. Rodas de Leitura, História Contada e Visitas Mediadas ocorrem todos os dias.

Férias Mágicas: CircomVida apresenta “Os Irmãos Sukulonsky”

No dia 21/01 (domingo), às 15h, o CircomVida apresenta o espetáculo ‘Os Irmãos Sukulonsky’, que conta a história de dois irmãos da terceira geração de uma família circense. Saindo de seu país natal, eles percorrem o mundo, apresentando um espetáculo itinerante e independente que destaca tanto o circo tradicional quanto o contemporâneo. Os irmãos protagonistas exibem habilidades excepcionais, incluindo equilíbrios, malabares, música, dança, monociclos e acrobacias. O espetáculo é interativo, incentivando a participação do público, proporcionando uma experiência mágica e inesquecível.

Sarau: Poetas da Cidade

Às 19h do dia 27/01 (sábado), uma noite dedicada à poesia e à expressão artística, o Sarau de Poetas da Cidade destaca dois talentos ímpares: a renomada poetisa, atriz, escritora e dramaturga Cristiane Sobral, e o músico brasiliense João Pedreira. João, nos presenteia com sua música, explorando a riqueza da música popular brasileira, bossa nova, samba e composições próprias enquanto Cristiane nos envolve com sua poesia engajada, abordando temas importantes como a literatura afro-brasileira.