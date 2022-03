Estreia da novela ‘Reis’ rende mais de nove pontos de média a Record

O primeiro episódio foi exibido ontem (22); A pontuação de audiência ficou em segundo lugar, atrás da rede Globo

O primeiro episódio da novela “Reis” rendeu o segundo lugar no ibope para a Record. A trama, dividida em fases, começou a mostrar a etapa “A Decepção”.

De acordo com dados fornecidos pela própria emissora, o primeiro episódio da série foi exibido na terça-feira (22), das 20h59 às 21h53, e marcou 9,3 pontos de média na Grande SP (cada ponto equivale a mais de 76 mil domicílios). No mesmo período, o SBT registrou média de 8,6 pontos, e a Globo, 21,8 pontos.

“Reis” tem a promessa de se tornar a maior trama bíblica da Record. A trama apostará nos efeitos visuais e em batalhas épicas para chamar a atenção do público. A história é de Raphaela Castro, com texto de Meuri Luiza, Marcos Ferraz e Rodrigo Ribeiro e direção do argentino Juan Pablo Pires.

“O mais interessante são as diferentes histórias, a ação, as aventuras, os romances e as surpresas que a série vai despertar no público. Todos vão poder se emocionar e aprender”, explica Juan Pablo em entrevista concedida no lançamento ao F5.

A emissora já gravou em sua totalidade a primeira fase, que leva o nome “A Decepção”. Ao todo, serão 20 episódios na primeira leva e mais 45 na segunda, com o nome “A Rejeição”. Já a terceira fase, cujo nome ainda não foi divulgado, está ainda no início da produção.

Segundo a emissora, um software de inteligência artificial tem sido usado para as cenas de guerra. São 67 ambientes cenográficos, entre eles uma representação de um deserto de mais de 30 mil metros quadrados, 22 mil peças de figurino entre roupas e acessórios e 92 atores envolvidos só para a primeira fase.