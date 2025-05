Esposa de MC Poze e Oruam protestam contra a prisão do funkeiro: “MC não é bandido!”

Babado, confusão e gritaria! A esposa de MC Poze do Rodo, Viviane Noronha, não ficou parada e foi pra rua lutar pelo maridão! Na noite de ontem, ela apareceu toda poderosa na porta do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, para protestar contra a prisão do cantor.

E olha o detalhe: Viviane estava usando uma camiseta estampada com a foto da família — um recado claro e direto: ela está do lado dele, custe o que custar!

Ao lado do rapper Oruam e de um bonde de fãs, ela gritou, segurou cartaz e se emocionou pedindo a liberdade de Poze. Entre as faixas do protesto, frases impactantes: “MC não é bandido!” e “Liberdade para Poze”.

Pra quem não acompanhou, o funkeiro foi preso na quinta-feira pela Polícia Civil e tá no olho do furacão! Ele está sendo investigado por apologia ao crime e suposto envolvimento com a facção Comando Vermelho. Segundo a polícia, Poze fazia shows só em áreas dominadas pela facção, com “segurança” garantida por traficantes armados até os dentes!

Além disso, rola a suspeita de que as letras de suas músicas exaltariam o tráfico e confrontos entre facções. Um dos shows que ele fez, na Cidade de Deus, aconteceu pouco antes de um policial da Core ser morto em operação.

Mas quem pensa que ele tá sozinho, tá muito enganado! Viviane, mãe de três dos cinco filhos do MC, está mostrando que vai até o fim pra defender o amado. As fotos do protesto, claro, foram parar nas redes sociais e viralizaram!

O clima? De muita emoção, união e resistência!

E agora, meu povo? Será que vem reviravolta ou a treta vai engrossar ainda mais? Fiquem ligados porque essa novela tá longe do fim!