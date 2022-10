Em ‘Pantanal’, Tenório diz que Alcides é sua nova Bruaca e é morto pelo peão

Depois de ter sido violentado em “Pantanal”, Alcides (Juliano Cazarré) se vingará de Tenório (Murilo Benício)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Depois de ter sido violentado em “Pantanal”, Alcides (Juliano Cazarré) se vingará de Tenório (Murilo Benício) e matará o fazendeiro com um golpe de lança no peito. Antes disso, porém, será chamado de “nova Bruaca”.

Na cena, programada para começar a ir ao ar na noite desta segunda-feira (3), Alcides sairá em busca de vingança. Ao encontrar Tenório, ouvirá dele alguns comentários preconceituosos. “Volta pra tua Bruaca, seu peãozinho de merda”, dirá Tenório. “Eu não tenho Bruaca e nem ocê!”, responderá Alcides. “A minha Bruaca agora, Alcides, é você”, provocará Tenório, armado com um revólver.

Nisso, Zaquieu (Silvero Pereira) aparecerá com uma arma. Num chumbo trocado entre eles, o amigo de Alcides levará a pior. Porém, num golpe certeiro, Alcides acertará o rival com a zagaia. “Me espera no inferno”, dirá. Tenório será levado por uma sucuri, e Zaquieu não correrá risco de morrer.