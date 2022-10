Em live com Bolsonaro, Neymar pede voto e não cita Lula após polêmica

A transmissão chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas ao vivo

Em live com o presidente da República Jair Bolsonaro (PL), na tarde deste sábado (22), Neymar disse que a reeleição do candidato seria “maravilhosa” para o Brasil e não citou o ex-presidente e também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem trocou farpas durante a semana. A transmissão chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas ao vivo.

“Estou muito feliz de participar dessa live, de enfrentar, não ter medo de lutar como nosso presidente, estou à disposição apoiando nosso presidente, porque a gente sabe o que é melhor para o Brasil”, afirmou Neymar.

“O que me motivou de expor, de lutar, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, o nosso povo, são as nossas crianças. Eu acho que isso me fez me posicionar. Eu vi que precisava desta força, precisava me posicionar porque eu sei que ajudaria muita gente. E desde já eu já chamo, convoco a todos que não se posicionaram, e podem se posicionar sim porque você tem sua liberdade de se posicionar, de expressar seus sentimentos, expressar os seus valores”, acrescentou Neymar.

Durante a transmissão, Neymar foi questionado sobre ter se posicionado publicamente nas eleições. O jogador do PSG, então, disse ter “as costas largas”.

“Eu tenho as costas largas, desde pequeno já carreguei muita pressão, não é mais uma que vai me deixar mais fraco, na verdade vai deixar mais forte porque estou expressão meus valores e sentimentos”, explicou.

Em sua participação de mais de meia hora na live de Bolsonaro, Neymar não abordou a polêmica com o ex-presidente Lula, que ironizou o apoio da família do jogador do atual presidente.

Lula alfineta Neymar em entrevista

No último dia 18, em entrevista ao Podcast Flow, o ex-presidente Lula (PT) alfinetou Neymar em relação ao apoio do jogador ao atual presidente e candidato à reeleição de Bolsonaro (PL).

“O Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente. Eu acho que ele tá com medo que, se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Eu acho que é isso que ele tá com medo de mim”, iniciou Lula.

“Obviamente o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele. Ele agora tá com problema no imposto de renda na Espanha. Mas isso não é o um problema do presidente. É um problema da Receita Federal e não meu”, completou o ex-presidente.

Família Neymar repudia fala de Lula

A resposta de Neymar à provocação de Lula veio na sexta (21), sem citar diretamente o ex-presidente e em comunicado oficial emitido em nome da empresa e da família do jogador.

“A NR Sports, seus Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual Presidente Jair Messias Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado”, diz o comunicado.

“Em um momento importante que o país está vivendo não se espera de um candidato à Presidência da República falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão”, completa a nota.

Entenda a polêmica

Durante a entrevista ao Flow, Lula se referiu ao encontro em 2019 entre Neymar pai, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar sobre um processo que cobrava R$ 69 milhões em impostos e multas da família Neymar.

Nos últimos dias, Neymar tem compartilhado em suas redes sociais materiais de campanha de Bolsonaro e ataques a Lula. Ele declarou seu apoio ao atual presidente no fim de setembro, quando apareceu dançando e cantando uma música em alusão ao candidato. Um dia antes, Bolsonaro havia visitado o Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande (SP).