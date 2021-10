Em HQ, Superman atual assume ser bissexual

Jon Kent herdou o papel de herói do pai. Na HQ será contada a vida do jovem de 17 anos

Nesta segunda-feira (11), o site IGN divulgou que o Superman atual, herói filho de Clark Kent, vai assumir ser bissexual na HQ “Superman: Son of Kal-El # 5.

A produtora DC mostrou imagens do relacionamento do filho de Clark Kent com o ativista hacker, Jay Nakamura.

O primeiro beijo entre os personagens acontece na quinta edição da série