Em casa, DJ Ivis volta para as redes; “Sei que errei”

“Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai”, escreveu

Duas semanas após deixar a prisão, o DJ Ivis voltou para as redes sociais e se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Ivis foi preso acusado de agredir a ex-mulher Pamella Holanda, com quem tem uma filha de 1 ano. “Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai”, escreveu.

Veja o texto na íntegra:

“Por muitas vezes eu disse que começo a produzir pelo refrão. Hoje, trago este pensamento para minha vida, quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor.

É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir. Aprendi a importância de ter um acompanhamento profissional para me entender melhor. Acreditem isso faz total diferença.

Sei que não vai ser fácil, mas esta será minha busca. Agarrar com coragem e amor toda chance que me for dada.

Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É Hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada.”