Elliot Page revela transição de gênero da personagem em série

“The Umbrella Academy”, da Netflix, receberá terceira temporada; O anúncio foi feito nas redes sociais do ator

O ator Elliot Page, 35, que interpreta Vanya nas duas primeiras temporadas da série “The Umbrella Academy” (Netflix), afirmou nesta terça-feira (29) ​em seu perfil no Twitter que aparecerá na 3º temporada como Viktor Hargreeves.

“Conheça Viktor Hargreeves”, escreveu ele, que é um homem transexual, junto a uma foto do personagem caracterizado. O tuíte foi compartilhado pelo perfil da Netflix na rede social, com o comentário: “Bem-vindo à família, Viktor -estamos muito felizes por você estar aqui”.

Com o anúncio, entende-se que “The Umbrella Academy” irá incorporar a experiência de Page como homem trans na temporada que estreia em 22 de junho.

Baseada nas HQs de Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, e o artista brasileiro Gabriel Bá, a série narra as aventuras de uma família disfuncional de heróis. Way, inclusive, também desejou as “boas-vindas” para o personagem Viktor no Instagram.

Page revelou ser um homem trans em 2020. Na época, segundo a revista norte-americana Variety, a Netflix disse que não faria a transição de gênero da personagem Vanya, e que ela continuaria sendo uma mulher cis.