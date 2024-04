‘Ela sabe que vai ser o maior show da sua carreira’, diz bailarino de Madonna

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRES)

Um dos bailarinos de Madonna, Jaxon Wiillard aproveitou as três horas de intervalo para almoçar com um amigo em um restaurante em Copacabana. Isso mesmo: a cantora e seu corpo de dança estão ensaiando no hotel nesta terça-feira (30) a quatro dias do show “The Celebration Tour”, no Rio.

“Madonna está muito empolgada e estamos ensaiando porque sabemos que vai ser um grande show. Ela sabe que vai ser o maior show da carreira”, conta.

Jaxon ainda disse que estava empolgado ao ver o palco quase pronto. “Está incrível e logo, logo iremos ensaiar no palco. Queremos muito”, conclui o simpático Willard, que já aproveitou a praia. “Amando tudo”.

Mais cedo, a Folha de S.Paulo apurou que Madonna usou quatro salões do Copacabana Palace para ensaiar três músicas inéditas que vai apresentar no show. Ela também se exercitou antes do almoço, horário que três pessoas arrumaram seu quarto.