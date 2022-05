Dupla brasiliense Caio e Henrique gravam DVD em Goiânia

Com a produção de Matheus Kennedy, Trilouco terá 10 faixas faixas e contará com participação especial de Johnny & Rahony

Conhecidos na noite brasiliense, a dupla Caio e Henrique marca um passo importante na carreira. Os músicos irão gravar seu primeiro DVD em Goiânia, neste sábado (28/05), em uma vibe intimista com convidados especiais e familiares. Intitulado Trilouco, o projeto conta com 10 faixas, entre elas músicas inéditas e versões de grandes sucessos da música brasileira.

Toda a produção musical de Trilouco está a cargo de Matheus Kennedy, produtor e compositor de fortes nomes da música a nível nacional como Tierry, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, entre outros. “Estamos muito confiantes que esse DVD será um marco e uma experiência incrível para nós, para todos que acompanham nossa carreira e para o público que surgirá através desse projeto”, conta Henrique sobre as expectativas para a gravação.

Uma das faixas contará com a participação especial de Jhonny & Rahony, dupla de Brasília que apadrinhou os músicos desde o início da carreira. “A gente já cantava e o incentivo para investirmos na nossa carreira musical veio de Johnny que é tio de Caio e meu primo. Eles são referências pra gente e precisavam fazer parte desse momento que é um passo muito importante na nossa tragetória”, conta Henrique.

A dupla foi formada em 2018, com muito carisma e carinhosamente apelidados como “os bonitinhos de Brasília”, em meados de 2021, ainda durante a pandemia, os músicos começaram a ser notados por nomes de peso da música sertaneja do estúdio LKS Music, responsável por hits presentes no topo das paradas. “Em 2021, lançamos três singles inéditos e agora, decidimos apostar alto em 2022. Com quase 4 anos de carreira (aniversário 23 de julho), lançar um trabalho audiovisual com muitas faixas para as pessoas conhecerem nossa versão ao vivo, pois em todos os nossos shows recebemos muito carinho e feedback do público reportando que o nosso show é muito animado e pra cima”, diz Caio.

Com personalidade divertida e brincalhona, o nome “Trilouco” casou perfeitamente para o projeto, já que os músicos tem como intuito mostrar que são fora do comum, fazendo uma bela mistura de sons. As músicas do DVD tem previsão de serem lançadas a partir de junho

deste ano.