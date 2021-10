Duoroots e Maneva lançam single e clipe em parceria

‘Eterna Sereia’ fala de amor e une o duo, destaque do reggae brasiliense, e o consagrado grupo paulistano.

Tem encontro de gerações no mundo do reggae! De um lado Duoroots, uma das principais apostas da música brasiliense e donos de mais de três milhões de streamings no Spotify. Do outro, Maneva. Na bagagem 1 bilhão de streamings totais, 15 anos de carreira e hits atemporais como ‘Seja Para Mim’, ‘Saudades do Tempo’ e ‘Pisando Descalço’. Resultado? Os dois acabam de lançar o single e clipe “Eterna Sereia” em todos os apps de música e Youtube.



Com sentimentos transformados em versos e falando da pureza do amor no início de um relacionamento, “Eterna Sereia” foi composta G. Rodrigues – metade do duo – e Tales de Polli, vocalista do Maneva. “Essa é uma música repleta de amor, sentimentos puros e sinceros pela pessoa amada. Ela tem a leveza, energia, intensidade e a timidez do início de um relacionamento que você tem a certeza de que é pra vida, sabe?” comente G., vocalista. A canção ainda é assinada por Thiago Stancev, multiplatinado produtor musical responsável por trabalhos de nomes como Maneva, Pixote e Salgadinho.

O single também marca a realização de um sonho do Duoroots, além de trazer mais um encontro de gerações no reggae. “Sempre tivemos o sonho de poder gravar alguma coisa com o Maneva. Eles sempre foram espelhos para nós e depois de viagens e encontros, surgiu a ideia de uma collab entre as bandas. É um sonho realizado!” revela Chris David, baixista e outra metade do duo brasiliense. O clipe é assinado por Bruno Fioravanti, diretor que já trabalhou com nomes como Natiruts, Péricles e Paula Fernandes.

Tales de Polli, líder do Maneva, diz que o grupo tem tudo para figurar entre os principais nomes do gênero pelo país e ressalta a importância do encontro de gerações no gênero. “Esses caras (Duoroots) tem tudo para se tornar um dos principais do país em breve! É uma banda de essência e qualidade, quando é assim, dá certo! Acho muito importante artistas como nós se juntarem a nomes espetaculares da nova geração como Gabriel Elias, Deko e Julies. Tem espaço para todo mundo e só quem ganha é a música!” finaliza o cantor.

Carregando a responsabilidade de serem apontados por muitos como uma das principais apostas de Brasília – berço de nomes como Natiruts, Legião Urbana e Raimundos, G Rodrigues diz que o duo não pensa no assunto, mas sonha em ter a projeção de seus ídolos. “Nunca nos cobramos por nada em relação a isso, sabe? A gente faz música por amor a ela. Se um dia tivermos um pouquinho do sucesso dos nossos ídolos projetados pela cidade, estaremos com a missão cumprida”.

Com seis anos de carreira e mais de três milhões de streamings o Duoroots já tem um curriculum respeitável. Formado por G. Rodrigues e Chris David, o duo de Brasília já dividiu o palco com nomes como Ponto de Equilíbrio, Bnegão e a rapper Lourena.