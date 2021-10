Düncan e Sandeville lançam “The Moment”

Düncan e Sandeville, responsáveis pelo sucesso “Wherever U Wanna Go” que acumula mais de 2 milhões e 500 mil plays no Spotify, apresentam a nova parceria “The Moment”

Düncan e Sandeville, responsáveis pelo sucesso “Wherever U Wanna Go” que acumula mais de 2 milhões e 500 mil plays no Spotify, apresentam a nova parceria “The Moment”, co-escrita pela atriz de Chiquititas e participante do The Voice Kids Júlia Gomes, com os vocais da suíça NATHALIE. Juca Lopes e Fábio Sandeville, nomes que dão vida aos projetos eletrônicos, respiram música desde pequenos, e apresentaram ao longo dos anos a maestria e conhecimento musical por diferentes estados do Brasil.

Agora, com o retorno dos eventos, as músicas de ambos os DJs e produtores vêm sendo escutadas nas pistas e porque não apostar em mais uma colaboração? “The Moment” traz a reflexão sobre nos apegarmos aos bons momentos da vida e em pessoas que se preocupam conosco, principalmente neste período de pandemia em que vivemos.

Confira a entrevista abaixo de Düncan e Sandeville para o Jornal de Brasília e os mínimos detalhes por trás da nova música dos produtores.

1. Olá Düncan e Sandeville! Vocês acabam de lançar a música “The Moment”, que carrega uma forte mensagem sobre superação e saúde mental. Como surgiu a ideia de abordar esse tema?

A ideia surgiu em uma viagem de amigos em que discutimos sobre saúde mental. E foi junto com a Júlia Gomes, nossa amiga, que pensamos em abordar a ansiedade e a importância de estar perto de quem amamos.

2. O que vocês esperam que os fãs sintam ao ouvirem “The Moment”?

Esperamos muito que curtam a música assim como curtimos o processo de criação, e que além de cantar e dançar na pista, as pessoas pensem sempre que há alguém para se apoiar nos momentos ruins da vida.

3. A música foi co-escrita pela Júlia Gomes, cantora, atriz de chiquititas e participante do The Voice Kids. Como aconteceu essa parceria e como foi trabalhar com ela?

A Julinha, como a chamamos, é nossa amiga desde que fizemos a “Wherever U Wanna Go” juntos, em que ela interpreta. Dessa vez, na “The Moment”, ela nos ajudou a escrever com todo o carinho do mundo.

4. O setor do entretenimento foi com certeza um dos mais afetados pela pandemia, o que desencadeou ainda mais transtornos mentais nos profissionais deste mercado. Vocês passaram por isso? Se sim, como procuraram se manter bem?

O setor do entretenimento foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar… Esportes, encontros com pequenos grupos de amigos e família foram os pilares do nosso “se manter bem”. A todo o momento, foi importante manter a positividade, mas também houveram seus dias bons e ruins.

5. Os eventos já estão retornando aos poucos e pelo o que acompanhamos, vocês já tiveram a oportunidade de se apresentarem. Como foi a experiência e a emoção?

Ainda bem que estão voltando! Estávamos com sede de se apresentar, ver o público, sair. Voltar a tocar em festas e sair das lives foi uma grande emoção!

6. Como vocês acreditam que será o ano de 2022?

Acredito que vai ser muito forte em relação ao entretenimento, o público busca um ano de diversão. Acredito que o carnaval de 2022 vai ser a porta de entrada para um ano cheio de eventos e uma curva exponencial das festas/festivais de música eletrônica.