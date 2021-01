Duda Reis fala que caridades de Nego do Borel são uma mentira: “Ele sempre falou que odeia pobre”

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, 13, Duda Reis relatou em seu Instagram os diversos abusos, agressões e ameaças que sofria do seu ex noivo, Nego do Borel. A influenciadora aproveitou para contar que as caridades feitas pelo cantor eram uma mentira.

“É tudo uma mentira, ele faz para se promover. Ele sempre falava quando parava de gravar ‘odeio pobre, odeio negro, eles fedem'”, contou Duda. A influencer alertou os internautas para não aplaudirem as ações sociais do cantor, porque são fingimento.

Confira: