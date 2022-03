Duda Reis comemora superação após passar por bulimia e anorexia

A atriz e influenciadora contou para os seus seguidores através das redes sociais que já ganhou mais de 10 kg

Duda Reis relembrou uma época difícil de sua vida que passou, na última quarta-feira (9), através do Twitter. A atriz comentou sobre a anorexia e bulimia pela qual passou há cerca de um ano e meio, logo quando as polêmicas do fim de seu noivado com Nego do Borel começaram a surgir.

“Fico muito emocionada vendo as minhas fotos de hoje em dia e vendo que há um ano e meio eu estava num quadro muito grave de anorexia e bulimia por causa do cenário que eu estava e que hoje ganhei já mais de 10kg de massa magra e venci esse capítulo. Tô orgulhosa mesmo de mim”, disse Duda.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Nos comentários da publicação os seguidores parabenizaram a influencer. “Você é incrível! Sinto orgulho de toda sua evolução, seu ser tem uma luz aí dentro, eu sempre acreditei em ti. Continue a voar e brilhar menina, o mundo é somente teu!”, escreveu uma seguidora.

Atualmente Duda está namorando o ator André Luiz Frambach. Amigos há mais de cinco anos, eles assumiram o relacionamento no início de fevereiro. “Abrigo”, escreveu Duda na publicação. “Depois de cinco anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente”, afirmou André.