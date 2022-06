Duda Beat, Cleo e Boca Rosa dividem flash com TikTokers em desfile na SPFW

A ala da internet estava trajada com arreios de couro, botas de vinil e roupas inspiradas na lingerie, diferente da ala da TV

Neste segundo dia da 53ª São Paulo Fashion Week, a marca de moda fetichista Boldstrap atraiu convidados da nova geração de TikTokers para dividir as atenções com a cantora Duda Beat, a atriz Cleo e a empresária e ex-BBB Boca Rosa.

A ala da internet estava devidamente trajada com arreios de couro, botas de vinil e roupas inspiradas na lingerie. A da TV, mais comportada, apostou em casacos de couro preto e jeans, menos estridentes que os convidados dessa festa regada a fetiche e meia-arrastão.

Cleo entrou na brincadeira e foi de bota “over the knee” (acima do joelho), preta e vermelha. Seu minivestido, decotadíssimo, era arrematado com cadarços em toda a extensão do corpo.

O visual combinava com o galpão da zona leste onde está o Komplexo Tempo, novo espaço da SPFW nesta temporada, que está mais para boate do que endereço de desfiles de moda.