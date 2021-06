Dubdogz e Liu apresentam “‘The Lion”

Dubdogz recebeu o vocal diretamente da gravadora no início da quarentena, e após produzir a primeira versão de “The Lion”, tocou a faixa em algumas lives

Em parceria inédita, Dubdogz e Liu se unem para apresentar “The Lion” com os vocais de Sara Sangfelt pela Dharma, sub label da Spinnin’ Records, comandada por KSHMR. Fãs do DJ e produtor responsável pelo selo em questão, os projetos brasileiros aguardavam ansiosamente pelo lançamento dessa track.

Dubdogz recebeu o vocal diretamente da gravadora no início da quarentena, e após produzir a primeira versão de “The Lion”, tocou a faixa em algumas lives. A recepção do público foi ótima, mas ela ainda não estava completa. “Somos muito amigos do Liu e tivemos a ideia de finalizar a música com ele, pois se encaixava muito bem no estilo dele”, conta o duo. Quando Liu recebeu a ideia do single, topou na hora. “Rolou uma conexão muito forte com a faixa e muita sinergia de ideias. O resultado final é a junção das nossas identidades sonoras nesta track insana”, revela Liu.

Responsável pela composição de “The Lion”, a cantora e compositora sueca que vive em Los Angeles, Sara Sangfelt, conta que sua inspiração veio do reino animal. “É sobre alguém que está tentando escapar do passado, querendo mais para o futuro, querendo chegar a algum lugar na vida, assim como os leões. Eles não descansam, pegam o que querem e não recuam”, descreve.

Liu e Dubdogz se conhecem há um bom tempo e estavam só esperando a faixa certa para lançarem juntos. Amigos que se conheceram no Tomorrowland e desde então compartilham festas, lives e agora estúdio, os DJs e produtores contam que o processo de produção entre eles foi divertido, rápido e certeiro. “Ele tem uma vibe muito parecida com a nossa e a sinergia dentro do estúdio fluiu muito bem. Será a primeira de muitas collabs”, afirma Dubdogz.

Dançante, vibrante e positiva são as palavras que definem a vibe de “The Lions”. Contando com os vocais marcantes de Sara, um bassline marcante e guitarras fortes, os produtores juntaram elementos do Deep com o Future House, resultando em uma sonoridade diferente e intensa. “É a vibe que queremos passar neste momento, sobre ter esperança para superarmos a pandemia e voltarmos para nossa vida normal. Acreditamos que ela seja uma música que funcione tanto nas pistas quanto nos canais de streaming. Seja numa viagem de carro, na academia, no trabalho ou no treino, ‘The Lion’ foi criada para trazer muita energia positiva”, finalizam os três.

E aos fãs de Dubdogz, não podia faltar notícia boa: os irmãos garantem que em junho lançam a tão esperada colaboração com Cat Dealers! A música se chama “Good Good” e será assinada pela Spinnin’ Records.

Enquanto isso, ouça já “The Lion” de Dubdogz e Liu pela Dharma, sub label da Spinnin’ Records, já disponível nas principais plataformas digitais.