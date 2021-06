Dubdogz e Cat Dealers apresentam a música “Good Good”

A tão esperada collab finalmente está no ar: Dubdogz e Cat Dealers se unem para o lançamento de “Good Good” pela gigantesca Spinnin’ Records.

Trazendo de volta as influências do Brazilian Bass na cena mundial eletrônica, as duplas apresentam um Slap House de respeito combinando a sonoridade e características de ambos os projetos. “Good Good” já recebeu suporte de nomes como Afrojack, Blasterjaxx, Dimitri Vegas & Like Mike, Lucas & Steve, Martin Garrix, Mike Williams, R3hab, Timmy Trumpet e Yves V.



“Esta é uma faixa especial para nós, não só por causa do hype que está recebendo dos maiores artistas da cena, mas principalmente porque é uma colaboração com dois de nossos melhores amigos, Pedro e Lugui do Cat Dealers. Todos estavam esperando por esta colaboração desde que os dois projetos foram lançados, como não poderia deixar de ser, produzimos um Brazilian Bass que combina o som e as características de ambos os projetos”, cita Dubdogz.

A produção da track começou há um tempo com os irmãos Marcos e Lucas, integrantes do Dubdogz, que acabou ficando parada pois os dois sentiam que ainda faltava algo. Eis que a solução apareceu: Cat Dealers. Pedro e Lugui, responsáveis pelo projeto, trabalharam mais para a finalização da track e assim aconteceu “Good Good”.

“A ‘Good Good’ é nossa segunda collab com Dubdogz, que é um duo que a gente se amarra e de quem somos muito amigos há bastante tempo. Em 2018, lançamos o bootleg da ‘Nation’ e, desde então, vínhamos falando de fazer mais uma track juntos, só que dessa vez uma original nossa. Disso saiu a ‘Good Good’ três anos depois, música em que conseguimos combinar bem os estilos dos dois projetos e que agora estamos ansiosos demais para poder lançar para que todo mundo possa ouvir logo”, comenta Cat Dealers.

Escute já “Good Good” de Dubdogz e Cat Dealers pela Spinnin’ Records, já disponível nas principais plataformas digitais.