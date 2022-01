Do Brasil para o mundo: Anitta e Pabllo Vittar são atrações confirmadas no Coachella 2022

O Festival de arte e música confirmou a presença das cantoras Anitta e Pabllo Vittar em sua edição de 2022.

O Festival musical Coachella, que não acontece desde 2020 por causa da pandemia do coronavírus, retorna agora em 2022. As apresentações terão início no dia 15 de abril até o dia 24.

As redes sociais oficiais do evento anunciaram algumas das atrações. Anitta e Pabllo Vittar estão entre elas. Além delas, Harry Styles, Billie Eilish e Ye (ex-Kanye West) estão confirmados no evento.

Em seu Instagram, Anitta comentou: “Eu estou tãaao pronta! Vejo vocês no sábado @coachella”. Pabllo Vittar também postou a novidade e escreveu: “@coachella + turnê mundial Pabllo Vittar”.

Os shows do Festival se repetem com os mesmos artistas em dois finais de semana do Coachella, contarão com Anitta e Pabllo nos sábados (16 e 23 de abril). O evento ainda acontece nas sextas (15 e 22 de abril) e nos domingos (17 e 24 de abril).